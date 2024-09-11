Рейтинг@Mail.ru
Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 11.09.2024 (обновлено: 10:58 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/plennye-1971975736.html
Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ
Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ
Российские морские пехотинцы перешли в контрнаступление в Курской области, захватив в плен отступавшую из окружения группу украинских штурмовиков, сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:50
2024-09-11T10:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
курская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971999996_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7be2e3f4b62f4bc40833d4d13634f14.jpg
КУРСК, 11 сен — РИА Новости. Российские морские пехотинцы перешли в контрнаступление в Курской области, захватив в плен отступавшую из окружения группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. &quot;Морпехи 810-й бригады в рамках начавшегося контрнаступления ВС России в Курской области захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков. По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта&quot;, — рассказал он.Пленные украинские штурмовики на допросе сказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим, отметил собеседник агентства.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область для захвата территории, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240904/voennye-1970394624.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Морские пехотинцы в Курской области захватили в плен 6 штурмовиков ВСУ
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота во время контрнаступления в Курской области захватили в плен 6 штурмовиков ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства
2024-09-11T06:50
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971999996_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_99cb369fdb82d304bc29b27574175507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Брянская область
Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ

Морпехи ЧФ взяли в плен в ходе контрнаступления в Курской области боевиков ВСУ

Читать ria.ru в
КУРСК, 11 сен — РИА Новости. Российские морские пехотинцы перешли в контрнаступление в Курской области, захватив в плен отступавшую из окружения группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
«

"Морпехи 810-й бригады в рамках начавшегося контрнаступления ВС России в Курской области захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков. По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта", — рассказал он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Пленные украинские штурмовики на допросе сказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим, отметил собеседник агентства.
Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область для захвата территории, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Бойцы "Центра" взяли в плен в ДНР семь боевиков ВСУ
4 сентября, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала