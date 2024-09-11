https://ria.ru/20240911/plennye-1971975736.html

Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ

Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024

Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ

Российские морские пехотинцы перешли в контрнаступление в Курской области, захватив в плен отступавшую из окружения группу украинских штурмовиков, сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T06:50

2024-09-11T06:50

2024-09-11T10:58

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

курская область

брянская область

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КУРСК, 11 сен — РИА Новости. Российские морские пехотинцы перешли в контрнаступление в Курской области, захватив в плен отступавшую из окружения группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Морпехи 810-й бригады в рамках начавшегося контрнаступления ВС России в Курской области захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков. По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта", — рассказал он.Пленные украинские штурмовики на допросе сказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим, отметил собеседник агентства.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область для захвата территории, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240904/voennye-1970394624.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Морские пехотинцы в Курской области захватили в плен 6 штурмовиков ВСУ Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота во время контрнаступления в Курской области захватили в плен 6 штурмовиков ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства 2024-09-11T06:50 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область