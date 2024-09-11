https://ria.ru/20240911/plennye-1971975736.html
Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ
Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ
Российские морские пехотинцы перешли в контрнаступление в Курской области, захватив в плен отступавшую из окружения группу украинских штурмовиков, сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:50
2024-09-11T06:50
2024-09-11T10:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
курская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971999996_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7be2e3f4b62f4bc40833d4d13634f14.jpg
КУРСК, 11 сен — РИА Новости. Российские морские пехотинцы перешли в контрнаступление в Курской области, захватив в плен отступавшую из окружения группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Морпехи 810-й бригады в рамках начавшегося контрнаступления ВС России в Курской области захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков. По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта", — рассказал он.Пленные украинские штурмовики на допросе сказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим, отметил собеседник агентства.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область для захвата территории, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240904/voennye-1970394624.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971999996_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_99cb369fdb82d304bc29b27574175507.jpg
Морские пехотинцы в Курской области захватили в плен 6 штурмовиков ВСУ
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота во время контрнаступления в Курской области захватили в плен 6 штурмовиков ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства
2024-09-11T06:50
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Брянская область
Морпехи взяли в плен при контрнаступлении в Курской области боевиков ВСУ
Морпехи ЧФ взяли в плен в ходе контрнаступления в Курской области боевиков ВСУ