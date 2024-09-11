https://ria.ru/20240911/peskov-1972081535.html

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о дронах в Мурманской области

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о дронах в Мурманской области - РИА Новости, 11.09.2024

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о дронах в Мурманской области

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал к спецслужбам вопрос о том, откуда наносились удары по Мурманской области. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:35

2024-09-11T13:35

2024-09-11T13:36

специальная военная операция на украине

мурманская область

дмитрий песков

норвегия

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал к спецслужбам вопрос о том, откуда наносились удары по Мурманской области. "Вы знаете, давайте все же к Telegram-каналам соответственно относиться, да, насчет Норвегии. Эта информация, скорее, ей владеют наши военные, специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать, только хочу вас предостеречь от восприятия как первоисточников сообщений разных электронных средств массовой информации или около средств массовой информации", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о том, действительно, ли удары по Мурманской области наносились со стороны Норвегии, как предполагают некоторые Telegram-каналы. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на область совершаются налеты вражеских беспилотников, ПВО работает по их уничтожению.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

мурманская область

норвегия

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мурманская область, дмитрий песков, норвегия, россия, вооруженные силы украины