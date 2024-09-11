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Песков переадресовал спецслужбам вопрос о дронах в Мурманской области - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 11.09.2024 (обновлено: 13:36 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/peskov-1972081535.html
Песков переадресовал спецслужбам вопрос о дронах в Мурманской области
Песков переадресовал спецслужбам вопрос о дронах в Мурманской области - РИА Новости, 11.09.2024
Песков переадресовал спецслужбам вопрос о дронах в Мурманской области
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал к спецслужбам вопрос о том, откуда наносились удары по Мурманской области. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:35
2024-09-11T13:36
специальная военная операция на украине
мурманская область
дмитрий песков
норвегия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал к спецслужбам вопрос о том, откуда наносились удары по Мурманской области. "Вы знаете, давайте все же к Telegram-каналам соответственно относиться, да, насчет Норвегии. Эта информация, скорее, ей владеют наши военные, специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать, только хочу вас предостеречь от восприятия как первоисточников сообщений разных электронных средств массовой информации или около средств массовой информации", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о том, действительно, ли удары по Мурманской области наносились со стороны Норвегии, как предполагают некоторые Telegram-каналы. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на область совершаются налеты вражеских беспилотников, ПВО работает по их уничтожению.
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мурманская область, дмитрий песков, норвегия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мурманская область, Дмитрий Песков, Норвегия, Россия, Вооруженные силы Украины
Песков переадресовал спецслужбам вопрос о дронах в Мурманской области

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о БПЛА из Норвегии в Мурманской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал к спецслужбам вопрос о том, откуда наносились удары по Мурманской области.
"Вы знаете, давайте все же к Telegram-каналам соответственно относиться, да, насчет Норвегии. Эта информация, скорее, ей владеют наши военные, специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать, только хочу вас предостеречь от восприятия как первоисточников сообщений разных электронных средств массовой информации или около средств массовой информации", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о том, действительно, ли удары по Мурманской области наносились со стороны Норвегии, как предполагают некоторые Telegram-каналы.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на область совершаются налеты вражеских беспилотников, ПВО работает по их уничтожению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМурманская областьДмитрий ПесковНорвегияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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