https://ria.ru/20240911/peskov-1972067874.html
Песков рассказал, что может стать точкой в украинском конфликте
Песков рассказал, что может стать точкой в украинском конфликте - РИА Новости, 11.09.2024
Песков рассказал, что может стать точкой в украинском конфликте
Отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять РФ во многом мог бы поставить точку в конфликте, заявил... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:01
2024-09-11T13:01
2024-09-11T13:12
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять РФ во многом мог бы поставить точку в конфликте, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ Соединенных Штатов от своей политики использования Украины, как расходный материал в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Вот отказ от такой позиции действительно во многом может поставить точку", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле, что звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину давно мог бы поставить точку в конфликте на Украине. Во вторник на теледебатах экс-президент Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена, что он не позвонил Путину для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972059341.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир путин
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Владимир Путин
Песков рассказал, что может стать точкой в украинском конфликте
Песков: отказ США от использования Украины может поставить точку в конфликте