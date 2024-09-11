Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, что может стать точкой в украинском конфликте - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 11.09.2024 (обновлено: 13:12 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/peskov-1972067874.html
Песков рассказал, что может стать точкой в украинском конфликте
Песков рассказал, что может стать точкой в украинском конфликте - РИА Новости, 11.09.2024
Песков рассказал, что может стать точкой в украинском конфликте
Отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять РФ во многом мог бы поставить точку в конфликте, заявил... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:01
2024-09-11T13:12
украина
россия
сша
дмитрий песков
джо байден
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять РФ во многом мог бы поставить точку в конфликте, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ Соединенных Штатов от своей политики использования Украины, как расходный материал в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Вот отказ от такой позиции действительно во многом может поставить точку", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле, что звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину давно мог бы поставить точку в конфликте на Украине. Во вторник на теледебатах экс-президент Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена, что он не позвонил Путину для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972059341.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab6cd86c08a9c4568fe11b09dd40c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир путин
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Владимир Путин
Песков рассказал, что может стать точкой в украинском конфликте

Песков: отказ США от использования Украины может поставить точку в конфликте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять РФ во многом мог бы поставить точку в конфликте, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ Соединенных Штатов от своей политики использования Украины, как расходный материал в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Вот отказ от такой позиции действительно во многом может поставить точку", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле, что звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину давно мог бы поставить точку в конфликте на Украине.
Во вторник на теледебатах экс-президент Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена, что он не позвонил Путину для урегулирования конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Песков прокомментировал дебаты Харрис и Трампа
Вчера, 12:51
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала