https://ria.ru/20240911/peskov-1972056913.html

Песков назвал СВО ответом на удары вглубь территории России

Песков назвал СВО ответом на удары вглубь территории России - РИА Новости, 11.09.2024

Песков назвал СВО ответом на удары вглубь территории России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что сама СВО является ответом на возможные удары вглубь территории РФ западным оружием. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:45

2024-09-11T12:45

2024-09-11T12:45

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что сама СВО является ответом на возможные удары вглубь территории РФ западным оружием. "Понимаете, не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, каким будет ответ России, если США разрешат Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240911/atacms-1972002102.html

https://ria.ru/20240911/kreml-1972055319.html

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россия, сша, киев, дмитрий песков, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины