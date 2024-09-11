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Прокуратура и СК начали проверку после обрушения в доме в Перми
Прокуратура и СК начали проверку после обрушения в доме в Перми - РИА Новости, 11.09.2024
Прокуратура и СК начали проверку после обрушения в доме в Перми
Прокуратура и СК начали проверки после обрушения конструкций жилого дома в Перми, сообщили пресс-службы региональных ведомств. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:49
2024-09-11T11:49
2024-09-11T12:10
происшествия
свердловский район
пермь
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ПЕРМЬ, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура и СК начали проверки после обрушения конструкций жилого дома в Перми, сообщили пресс-службы региональных ведомств. Ранее мэр города Эдуард Соснин сообщил, что в жилом доме на улице Клары Цеткин произошло обрушение подвала и первого этажа на площади 36 квадратов, эвакуированы 17 жильцов, никто не пострадал. "Прокуратура Свердловского района Перми организовала проверку по факту падения перегородки в жилом доме по адресу г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 13", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Уточняется, что будет проверено соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание, дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание жилого фонда. Пермское следственное управление СК РФ также информирует, что следователи после ЧП в доме проводят свою проверку и выясняют обстоятельства обрушения конструкций. "Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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свердловский район
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происшествия, свердловский район, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловский район, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура и СК начали проверку после обрушения в доме в Перми
Прокуратура начала проверку после обрушения в доме в Свердловском районе Перми
ПЕРМЬ, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура и СК начали проверки после обрушения конструкций жилого дома в Перми, сообщили пресс-службы региональных ведомств.
Ранее мэр города Эдуард Соснин сообщил, что в жилом доме на улице Клары Цеткин произошло обрушение подвала и первого этажа на площади 36 квадратов, эвакуированы 17 жильцов, никто не пострадал.
"Прокуратура Свердловского района
Перми организовала проверку по факту падения перегородки в жилом доме по адресу г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 13", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Уточняется, что будет проверено соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание, дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание жилого фонда.
Пермское следственное управление СК РФ также информирует, что следователи после ЧП в доме проводят свою проверку и выясняют обстоятельства обрушения конструкций. "Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.