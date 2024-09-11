https://ria.ru/20240911/perm-1972037209.html

Прокуратура и СК начали проверку после обрушения в доме в Перми

Прокуратура и СК начали проверку после обрушения в доме в Перми - РИА Новости, 11.09.2024

Прокуратура и СК начали проверку после обрушения в доме в Перми

Прокуратура и СК начали проверки после обрушения конструкций жилого дома в Перми, сообщили пресс-службы региональных ведомств. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:49

2024-09-11T11:49

2024-09-11T12:10

происшествия

свердловский район

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972035865_0:142:1200:817_1920x0_80_0_0_f03c69883a8bf9399786ce32614aac4f.jpg

ПЕРМЬ, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура и СК начали проверки после обрушения конструкций жилого дома в Перми, сообщили пресс-службы региональных ведомств. Ранее мэр города Эдуард Соснин сообщил, что в жилом доме на улице Клары Цеткин произошло обрушение подвала и первого этажа на площади 36 квадратов, эвакуированы 17 жильцов, никто не пострадал. "Прокуратура Свердловского района Перми организовала проверку по факту падения перегородки в жилом доме по адресу г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 13", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Уточняется, что будет проверено соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание, дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание жилого фонда. Пермское следственное управление СК РФ также информирует, что следователи после ЧП в доме проводят свою проверку и выясняют обстоятельства обрушения конструкций. "Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240830/obrushenie-1969382135.html

свердловский район

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловский район, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)