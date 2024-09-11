https://ria.ru/20240911/operatsiya-1972181895.html

В Махачкале во время операции в частной клинике умерла девушка

В Махачкале во время операции в частной клинике умерла девушка - РИА Новости, 11.09.2024

В Махачкале во время операции в частной клинике умерла девушка

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту гибели в частном медицинском центре в Махачкале... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:57

2024-09-11T21:57

2024-09-11T21:57

происшествия

здоровье - общество

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту гибели в частном медицинском центре в Махачкале 23-летней девушки от препаратов, выведенных в ходе операции по устранению искривления носовой перегородки (септопластике), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. “По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ)”, – говорится в сообщении. По данным следствия, 9 сентября в одном из частных медицинских центров в Махачкале перед проведением операции по септопластике 23-летней местной жительнице ввели медицинские препараты, после чего её основные жизненные показатели стали резко ухудшаться. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. Ранее прокуратура Дагестана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти ещё одной пациентки в результате процедуры в частной клинике Махачкалы.

https://ria.ru/20240701/patsientka-1956650786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)