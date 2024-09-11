https://ria.ru/20240911/oon-1972090265.html

Представительство России при ООН оценило ситуацию с УПЦ на Украине

Представительство России при ООН оценило ситуацию с УПЦ на Украине - РИА Новости, 11.09.2024

Представительство России при ООН оценило ситуацию с УПЦ на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) демонстративно хранит молчание или отделывается пустыми фразами о положении УПЦ на Украине, в то... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:12

2024-09-11T14:12

2024-09-11T14:43

киев

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

геннадий гатилов

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881635653_548:98:3078:1521_1920x0_80_0_0_adc2db9c07546422425bd61688f2032e.jpg

ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) демонстративно хранит молчание или отделывается пустыми фразами о положении УПЦ на Украине, в то время как даже папа Римский Франциск отреагировал, заявил в ходе диалога c верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком представитель дипмиссии РФ Ярослав Еремин."Весь мир становится свидетелем грубейшего попрания Киевом религиозных свобод миллионов православных верующих и беспрецедентных нарушений им своих международных обязательств в части обеспечения свободы вероисповедания. Принятие в августе закона о религиозных организациях открывает дорогу для реализации планов по запрету канонической УПЦ. В стране расширяется дискриминация по религиозному признаку, разжигается межконфессиональная рознь. Даже папа Римский Франциск уже осудил действия украинских властей. Зато УВКПЧ по-прежнему демонстративно хранит молчание или отделывается пустыми фразами", - сказал он.Еремин добавил, что РФ констатирует предвзятость и избирательность в работе верховного комиссара и УВКПЧ, "которые цинично не замечают системные нарушения прав человека в странах "коллективного Запада" и у их союзников, одновременно добросовестно отрабатывая спущенный Западом заказ на очернение неугодных для него государств"."Другой пример – отсутствие какой-либо реакции господина Тюрка и УВКПЧ на гибель гражданского населения в результате обстрелов российских городов в Донбассе, Белгородской, Курской, Брянской и других областях. Это разительно отличается от той истерики, которая сопровождает любые российские действия в рамках специальной военной операции", - отметил дипломат.Ранее в сентябре, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента РИА Новости, официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани заявила, что закон о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. Она также сообщала, что УВКПЧ опубликует результаты своего анализа украинского закона о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ).Верховная рада Украины в августе приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Согласно этому документу, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.

https://ria.ru/20240829/arest-1969345991.html

https://radiosputnik.ru/20240906/zapret-1970992344.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, франциск (хорхе марио бергольо), геннадий гатилов, ситуация вокруг упц