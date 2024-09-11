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Представительство России при ООН оценило ситуацию с УПЦ на Украине - РИА Новости, 11.09.2024
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14:12 11.09.2024 (обновлено: 14:43 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/oon-1972090265.html
Представительство России при ООН оценило ситуацию с УПЦ на Украине
Представительство России при ООН оценило ситуацию с УПЦ на Украине - РИА Новости, 11.09.2024
Представительство России при ООН оценило ситуацию с УПЦ на Украине
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) демонстративно хранит молчание или отделывается пустыми фразами о положении УПЦ на Украине, в то... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:12
2024-09-11T14:43
киев
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
геннадий гатилов
ситуация вокруг упц
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ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) демонстративно хранит молчание или отделывается пустыми фразами о положении УПЦ на Украине, в то время как даже папа Римский Франциск отреагировал, заявил в ходе диалога c верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком представитель дипмиссии РФ Ярослав Еремин."Весь мир становится свидетелем грубейшего попрания Киевом религиозных свобод миллионов православных верующих и беспрецедентных нарушений им своих международных обязательств в части обеспечения свободы вероисповедания. Принятие в августе закона о религиозных организациях открывает дорогу для реализации планов по запрету канонической УПЦ. В стране расширяется дискриминация по религиозному признаку, разжигается межконфессиональная рознь. Даже папа Римский Франциск уже осудил действия украинских властей. Зато УВКПЧ по-прежнему демонстративно хранит молчание или отделывается пустыми фразами", - сказал он.Еремин добавил, что РФ констатирует предвзятость и избирательность в работе верховного комиссара и УВКПЧ, "которые цинично не замечают системные нарушения прав человека в странах "коллективного Запада" и у их союзников, одновременно добросовестно отрабатывая спущенный Западом заказ на очернение неугодных для него государств"."Другой пример – отсутствие какой-либо реакции господина Тюрка и УВКПЧ на гибель гражданского населения в результате обстрелов российских городов в Донбассе, Белгородской, Курской, Брянской и других областях. Это разительно отличается от той истерики, которая сопровождает любые российские действия в рамках специальной военной операции", - отметил дипломат.Ранее в сентябре, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента РИА Новости, официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани заявила, что закон о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. Она также сообщала, что УВКПЧ опубликует результаты своего анализа украинского закона о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ).Верховная рада Украины в августе приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Согласно этому документу, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
https://ria.ru/20240829/arest-1969345991.html
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киев, россия, франциск (хорхе марио бергольо), геннадий гатилов, ситуация вокруг упц
Киев, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Геннадий Гатилов, Ситуация вокруг УПЦ
Представительство России при ООН оценило ситуацию с УПЦ на Украине

Представитель МИД Еремин: УВКПЧ демонстративно молчит о положении УПЦ на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) демонстративно хранит молчание или отделывается пустыми фразами о положении УПЦ на Украине, в то время как даже папа Римский Франциск отреагировал, заявил в ходе диалога c верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком представитель дипмиссии РФ Ярослав Еремин.
"Весь мир становится свидетелем грубейшего попрания Киевом религиозных свобод миллионов православных верующих и беспрецедентных нарушений им своих международных обязательств в части обеспечения свободы вероисповедания. Принятие в августе закона о религиозных организациях открывает дорогу для реализации планов по запрету канонической УПЦ. В стране расширяется дискриминация по религиозному признаку, разжигается межконфессиональная рознь. Даже папа Римский Франциск уже осудил действия украинских властей. Зато УВКПЧ по-прежнему демонстративно хранит молчание или отделывается пустыми фразами", - сказал он.
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Еремин добавил, что РФ констатирует предвзятость и избирательность в работе верховного комиссара и УВКПЧ, "которые цинично не замечают системные нарушения прав человека в странах "коллективного Запада" и у их союзников, одновременно добросовестно отрабатывая спущенный Западом заказ на очернение неугодных для него государств".
"Другой пример – отсутствие какой-либо реакции господина Тюрка и УВКПЧ на гибель гражданского населения в результате обстрелов российских городов в Донбассе, Белгородской, Курской, Брянской и других областях. Это разительно отличается от той истерики, которая сопровождает любые российские действия в рамках специальной военной операции", - отметил дипломат.
Ранее в сентябре, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента РИА Новости, официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани заявила, что закон о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. Она также сообщала, что УВКПЧ опубликует результаты своего анализа украинского закона о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ).
Верховная рада Украины в августе приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Согласно этому документу, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
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