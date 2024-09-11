https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html

Адмирал назвал главную цель масштабных учений "Океан-2024"

Адмирал назвал главную цель масштабных учений "Океан-2024" - РИА Новости, 11.09.2024

Адмирал назвал главную цель масштабных учений "Океан-2024"

Главная цель стратегических учений "Океан-2024" - восстановить систему управления от главкома ВМФ до командующих каждого из четырех флотов и Каспийской... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T03:05

2024-09-11T03:05

2024-09-11T03:07

ссср

северный ледовитый океан

балтийское море

вячеслав попов

каспийская флотилия

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952333413_4:0:1912:1073_1920x0_80_0_0_f74e55e85cf7f6b0b07931589584b8ea.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Главная цель стратегических учений "Океан-2024" - восстановить систему управления от главкома ВМФ до командующих каждого из четырех флотов и Каспийской флотилии, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов. С конца 1990-х годов все четыре флота и Каспийская флотилия были подчинены командующим округам: Балтийский флот подчинялся Западному военному округу, Северный флот входил в состав объединенного стратегического командования "Северный флот", Тихоокеанский флот входил в Восточный военный округ, а Черноморский флот и Каспийская флотилия подчинялись Южному военному округу. С 2024 года все флоты переподчинены главкомату ВМФ РФ. "Главный вопрос, почему именно сейчас проводится данное учение? Ответ заключается в том, что флоты вновь подчинили главнокомандующему ВМФ России, забрав их из подчинения округов. Главком теперь является единоначальником для командующих флотами. И сейчас очень важно провести учения для восстановления системы управления от главкома", - сказал Попов. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html

https://ria.ru/20240910/minoborony-1971945036.html

ссср

северный ледовитый океан

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, северный ледовитый океан, балтийское море, вячеслав попов, каспийская флотилия, вмф рф