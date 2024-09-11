Рейтинг@Mail.ru
Адмирал назвал главную цель масштабных учений "Океан-2024" - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 11.09.2024 (обновлено: 03:07 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html
Адмирал назвал главную цель масштабных учений "Океан-2024"
Адмирал назвал главную цель масштабных учений "Океан-2024" - РИА Новости, 11.09.2024
Адмирал назвал главную цель масштабных учений "Океан-2024"
Главная цель стратегических учений "Океан-2024" - восстановить систему управления от главкома ВМФ до командующих каждого из четырех флотов и Каспийской... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T03:05
2024-09-11T03:07
ссср
северный ледовитый океан
балтийское море
вячеслав попов
каспийская флотилия
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952333413_4:0:1912:1073_1920x0_80_0_0_f74e55e85cf7f6b0b07931589584b8ea.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Главная цель стратегических учений "Океан-2024" - восстановить систему управления от главкома ВМФ до командующих каждого из четырех флотов и Каспийской флотилии, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов. С конца 1990-х годов все четыре флота и Каспийская флотилия были подчинены командующим округам: Балтийский флот подчинялся Западному военному округу, Северный флот входил в состав объединенного стратегического командования "Северный флот", Тихоокеанский флот входил в Восточный военный округ, а Черноморский флот и Каспийская флотилия подчинялись Южному военному округу. С 2024 года все флоты переподчинены главкомату ВМФ РФ. "Главный вопрос, почему именно сейчас проводится данное учение? Ответ заключается в том, что флоты вновь подчинили главнокомандующему ВМФ России, забрав их из подчинения округов. Главком теперь является единоначальником для командующих флотами. И сейчас очень важно провести учения для восстановления системы управления от главкома", - сказал Попов. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
https://ria.ru/20240910/minoborony-1971945036.html
ссср
северный ледовитый океан
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952333413_390:112:1671:1073_1920x0_80_0_0_224a173f23efbbf34b8e17f6030f4e55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, северный ледовитый океан, балтийское море, вячеслав попов, каспийская флотилия, вмф рф
СССР, Северный Ледовитый океан, Балтийское море, Вячеслав Попов, Каспийская флотилия, ВМФ РФ
Адмирал назвал главную цель масштабных учений "Океан-2024"

Адмирал Попов: "Океан-2024" восстановит систему управления от главкома ВМФ

© Минобороны РоссииФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Минобороны России
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Главная цель стратегических учений "Океан-2024" - восстановить систему управления от главкома ВМФ до командующих каждого из четырех флотов и Каспийской флотилии, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
С конца 1990-х годов все четыре флота и Каспийская флотилия были подчинены командующим округам: Балтийский флот подчинялся Западному военному округу, Северный флот входил в состав объединенного стратегического командования "Северный флот", Тихоокеанский флот входил в Восточный военный округ, а Черноморский флот и Каспийская флотилия подчинялись Южному военному округу. С 2024 года все флоты переподчинены главкомату ВМФ РФ.
Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет
Вчера, 15:44
"Главный вопрос, почему именно сейчас проводится данное учение? Ответ заключается в том, что флоты вновь подчинили главнокомандующему ВМФ России, забрав их из подчинения округов. Главком теперь является единоначальником для командующих флотами. И сейчас очень важно провести учения для восстановления системы управления от главкома", - сказал Попов.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Адмирал Головко в ходе учений Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Минобороны показало видео запуска ракеты "Калибр" на учениях "Океан-2024"
Вчера, 21:46
 
СССРСеверный Ледовитый океанБалтийское мореВячеслав ПоповКаспийская флотилияВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала