Адмирал назвал главную цель масштабных учений "Океан-2024"
Адмирал Попов: "Океан-2024" восстановит систему управления от главкома ВМФ
© Минобороны РоссииФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Главная цель стратегических учений "Океан-2024" - восстановить систему управления от главкома ВМФ до командующих каждого из четырех флотов и Каспийской флотилии, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
С конца 1990-х годов все четыре флота и Каспийская флотилия были подчинены командующим округам: Балтийский флот подчинялся Западному военному округу, Северный флот входил в состав объединенного стратегического командования "Северный флот", Тихоокеанский флот входил в Восточный военный округ, а Черноморский флот и Каспийская флотилия подчинялись Южному военному округу. С 2024 года все флоты переподчинены главкомату ВМФ РФ.
"Главный вопрос, почему именно сейчас проводится данное учение? Ответ заключается в том, что флоты вновь подчинили главнокомандующему ВМФ России, забрав их из подчинения округов. Главком теперь является единоначальником для командующих флотами. И сейчас очень важно провести учения для восстановления системы управления от главкома", - сказал Попов.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.