https://ria.ru/20240911/obyski-1971977489.html

В московской гостинице прошли обыски по делу о теракте в "Крокусе"

В московской гостинице прошли обыски по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 11.09.2024

В московской гостинице прошли обыски по делу о теракте в "Крокусе"

Следствие провело обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", говорится в материалах дела, которые есть в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T07:14

2024-09-11T07:14

2024-09-11T07:21

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следствие провело обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным РИА Новости, в первые сутки после теракта в "Крокус сити холле" было проведено не менее 11 обысков, чтобы найти материалы, имеющие отношение к уголовному делу. Обыски проводились как в квартирах, так и в хостелах. Все они были проведены в первые сутки после теракта. Из материалов дела следует, что днем 23 марта обыски прошли в гостинице, которая находится в шаговой доступности от станции метро Бауманская (7 минут) и в 15 минутах езды от центра Москвы. Проживание там стоит до 11 тысяч рублей за ночь.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части третьей статьи 205 УК Российской Федерации), а остальным — в пособничестве в совершении преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240906/postradavshiy-1970955199.html

https://ria.ru/20240901/krokus-1969763630.html

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