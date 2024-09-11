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При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 11.09.2024
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина
Женщина ранена в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:55
2024-09-11T19:55
2024-09-11T20:18
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Женщина ранена в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Ранен мирный житель. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Волоконовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в Валуйскую ЦРБ. В одном частном доме выбиты окна, осколками посечена хозпостройка", - написал Гладков.Он добавил, что на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате детонации дрона повреждено остекление магазина. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240911/pogibshie-1972098995.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Россия
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина
Гладков: при обстреле села Тишанка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница