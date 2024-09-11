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При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 11.09.2024

При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина

Женщина ранена в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:55

2024-09-11T19:55

2024-09-11T20:18

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Женщина ранена в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Ранен мирный житель. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Волоконовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в Валуйскую ЦРБ. В одном частном доме выбиты окна, осколками посечена хозпостройка", - написал Гладков.Он добавил, что на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате детонации дрона повреждено остекление магазина. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240911/pogibshie-1972098995.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия