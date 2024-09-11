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При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:55 11.09.2024 (обновлено: 20:18 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/obstrel-1972170443.html
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 11.09.2024
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина
Женщина ранена в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:55
2024-09-11T20:18
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Женщина ранена в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Ранен мирный житель. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Волоконовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в Валуйскую ЦРБ. В одном частном доме выбиты окна, осколками посечена хозпостройка", - написал Гладков.Он добавил, что на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате детонации дрона повреждено остекление магазина. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Россия
При украинском обстреле села в Белгородской области пострадала женщина

Гладков: при обстреле села Тишанка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Женщина ранена в результате артиллерийского обстрела ВСУ села Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Ранен мирный житель. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Волоконовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в Валуйскую ЦРБ. В одном частном доме выбиты окна, осколками посечена хозпостройка", - написал Гладков.
Он добавил, что на участке автодороги ШебекиноБелгород в результате детонации дрона повреждено остекление магазина. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Вчера, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковРоссия
 
 
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