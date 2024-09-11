https://ria.ru/20240911/nikopol-1971980665.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурных объектов

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурных объектов - РИА Новости, 11.09.2024

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурных объектов

Инфраструктурные объекты поражены в городе Никополь Днепропетровской области Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T07:58

2024-09-11T07:58

2024-09-11T07:58

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в городе Никополь Днепропетровской области Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, "искалечена инфраструктура" в городе Никополь. Тип пораженных объектов не называется, как и степень повреждений. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240910/sumy-1971886967.html

днепропетровская область

россия

украина

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в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины