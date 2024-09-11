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В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурных объектов
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурных объектов - РИА Новости, 11.09.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурных объектов
Инфраструктурные объекты поражены в городе Никополь Днепропетровской области Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:58
2024-09-11T07:58
2024-09-11T07:58
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в городе Никополь Днепропетровской области Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, "искалечена инфраструктура" в городе Никополь. Тип пораженных объектов не называется, как и степень повреждений. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурных объектов
Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в Никополе повреждены объекты инфраструктуры