https://ria.ru/20240911/neft-1971966296.html

Подсчитан объем сокращения поставки российской нефти в Евросоюз

Подсчитан объем сокращения поставки российской нефти в Евросоюз - РИА Новости, 11.09.2024

Подсчитан объем сокращения поставки российской нефти в Евросоюз

Россия за последние два года сократила поставки нефти в Евросоюз в девять раз, перенаправив весь выпавший объем другим покупателям, следует из анализа РИА... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T04:13

2024-09-11T04:13

2024-09-11T07:42

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия за последние два года сократила поставки нефти в Евросоюз в девять раз, перенаправив весь выпавший объем другим покупателям, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.Украина летом остановила транзит российской нефти через свою территорию. Во вторник венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту российской нефти в Европу через Украину. В соответствии с ним топливо становится собственностью Будапешта, начиная с белорусско-украинской границы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник заявил, что Киев согласен на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями.Россия при этом за январь-июнь сократила поставки нефти в Евросоюз примерно на 51,2 миллиона тонн, или в девять раз по сравнению с 2022 годом, когда не действовали ограничения на поставки сырья. За шесть месяцев 2022-го наша страна экспортировала в ЕС примерно 6,3 миллиона тонн нефти, или около 46 миллионов баррелей.Если исходить из последних доступных данных по экспорту нефти за 2023 год, то поставки в Евросоюз могут составлять чуть больше пяти процентов от всех российских поставок за рубеж. При этом в закупках самого ЕС этот показатель составляет менее трех процентов.Главными покупателями среди европейских стран в этом году стали Венгрия и Словакия — они импортировали 15,37 и 15,03 миллиона баррелей российской нефти в первом полугодии соответственно. Для первой Россия является единственным источником этого сырья, а в Словакии на нашу страну приходится 98% импорта. Чехия ввезла в первом полугодии из России почти 40% всей нефти. При этом выпавший за два года объем забирают главные покупатели российской нефти — Китай и Индия. По сравнению с 2022 годом за шесть месяцев текущего года они нарастили закупки вдвое, или на 52,4 миллиона тонн (382 миллиона баррелей).

https://ria.ru/20240910/vybory-1971925385.html

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971865455.html

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россия, словакия, украина, денис шмыгаль, евросоюз, экономика, цены на нефть