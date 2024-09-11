https://ria.ru/20240911/narkotiki-1972016819.html

В Дагестане двух полицейских арестовали за подброс наркотиков

В Дагестане двух полицейских арестовали за подброс наркотиков - РИА Новости, 11.09.2024

В Дагестане двух полицейских арестовали за подброс наркотиков

Двое сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана арестованы за ряд преступлений, в том числе за незаконное приобретение наркотических средств и... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:01

2024-09-11T11:01

2024-09-11T11:07

происшествия

россия

ногайский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 11 сен - РИА Новости. Двое сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана арестованы за ряд преступлений, в том числе за незаконное приобретение наркотических средств и подброс наркотика невиновному, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании четырех сотрудников Ногайского РОВД. "По материалам СБ МВД по Республике Дагестан и ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников полиции Ногайского района республики… Подозреваемые задержаны. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения еще в отношении двух подозреваемых", – говорится в сообщении. Сотрудникам инкриминируют незаконное приобретение наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ), превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц (п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ), фальсификацию доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ). По данным следствия, в мае этого года подозреваемые, применяя насилие, подбросили местному жителю наркотическое средство. Затем они составили подложные служебные документы, на основании которых в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств).

https://ria.ru/20240907/proverka-1971251799.html

https://ria.ru/20240826/fizruki-1968454733.html

россия

ногайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ногайский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)