https://ria.ru/20240911/narkotiki-1972016819.html
В Дагестане двух полицейских арестовали за подброс наркотиков
В Дагестане двух полицейских арестовали за подброс наркотиков - РИА Новости, 11.09.2024
В Дагестане двух полицейских арестовали за подброс наркотиков
Двое сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана арестованы за ряд преступлений, в том числе за незаконное приобретение наркотических средств и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:01
2024-09-11T11:01
2024-09-11T11:07
происшествия
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ногайский район
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МАХАЧКАЛА, 11 сен - РИА Новости. Двое сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана арестованы за ряд преступлений, в том числе за незаконное приобретение наркотических средств и подброс наркотика невиновному, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании четырех сотрудников Ногайского РОВД. "По материалам СБ МВД по Республике Дагестан и ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников полиции Ногайского района республики… Подозреваемые задержаны. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения еще в отношении двух подозреваемых", – говорится в сообщении. Сотрудникам инкриминируют незаконное приобретение наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ), превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц (п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ), фальсификацию доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ). По данным следствия, в мае этого года подозреваемые, применяя насилие, подбросили местному жителю наркотическое средство. Затем они составили подложные служебные документы, на основании которых в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств).
https://ria.ru/20240907/proverka-1971251799.html
https://ria.ru/20240826/fizruki-1968454733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ногайский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ногайский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане двух полицейских арестовали за подброс наркотиков
В Дагестане двух полицейских арестовали за покупку и подброс наркотиков
МАХАЧКАЛА, 11 сен - РИА Новости. Двое сотрудников отдела полиции по Ногайскому району Дагестана арестованы за ряд преступлений, в том числе за незаконное приобретение наркотических средств и подброс наркотика невиновному, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании четырех сотрудников Ногайского РОВД.
"По материалам СБ МВД по Республике Дагестан и ФСБ
России возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников полиции Ногайского района республики… Подозреваемые задержаны. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения еще в отношении двух подозреваемых", – говорится в сообщении.
Сотрудникам инкриминируют незаконное приобретение наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ), превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц (п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ), фальсификацию доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ).
По данным следствия, в мае этого года подозреваемые, применяя насилие, подбросили местному жителю наркотическое средство. Затем они составили подложные служебные документы, на основании которых в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств).