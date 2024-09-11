https://ria.ru/20240911/narkolog-1972141860.html
Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава
Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава - РИА Новости, 11.09.2024
Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава
Завершено предварительное расследование по делу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:29
2024-09-11T17:29
2024-09-11T17:30
происшествия
москва
евгений брюн
владимир якушев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Завершено предварительное расследование по делу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Предварительное следствие по делу окончено, сбор доказательств завершён", - говорится в документе. По данным столичной прокуратуры, Брюну вменяется "хищение денежных средств департамента здравоохранения города Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путём поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам". По этому делу обвиняемым также проходит нарколог Владимир Якушев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, евгений брюн, владимир якушев
Происшествия, Москва, Евгений Брюн, Владимир Якушев
Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава
Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава Брюна