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Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава - РИА Новости, 11.09.2024
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17:29 11.09.2024 (обновлено: 17:30 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/narkolog-1972141860.html
Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава
Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава - РИА Новости, 11.09.2024
Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава
Завершено предварительное расследование по делу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:29
2024-09-11T17:30
происшествия
москва
евгений брюн
владимир якушев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Завершено предварительное расследование по делу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Предварительное следствие по делу окончено, сбор доказательств завершён", - говорится в документе. По данным столичной прокуратуры, Брюну вменяется "хищение денежных средств департамента здравоохранения города Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путём поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам". По этому делу обвиняемым также проходит нарколог Владимир Якушев.
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происшествия, москва, евгений брюн, владимир якушев
Происшествия, Москва, Евгений Брюн, Владимир Якушев
Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава

Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава Брюна

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Завершено предварительное расследование по делу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Предварительное следствие по делу окончено, сбор доказательств завершён", - говорится в документе.
По данным столичной прокуратуры, Брюну вменяется "хищение денежных средств департамента здравоохранения города Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путём поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам". По этому делу обвиняемым также проходит нарколог Владимир Якушев.
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