https://ria.ru/20240911/narkolog-1972141860.html

Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава

Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава - РИА Новости, 11.09.2024

Завершено следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава

Завершено предварительное расследование по делу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:29

2024-09-11T17:29

2024-09-11T17:30

происшествия

москва

евгений брюн

владимир якушев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Завершено предварительное расследование по делу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Предварительное следствие по делу окончено, сбор доказательств завершён", - говорится в документе. По данным столичной прокуратуры, Брюну вменяется "хищение денежных средств департамента здравоохранения города Москвы в сумме не менее 20 миллионов рублей путём поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам". По этому делу обвиняемым также проходит нарколог Владимир Якушев.

https://ria.ru/20240903/sberbank-1970229882.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, евгений брюн, владимир якушев