https://ria.ru/20240911/nalog-1972015603.html

Эксперты решили не спешить с введением турналога в Свердловской области

Эксперты решили не спешить с введением турналога в Свердловской области - РИА Новости, 11.09.2024

Эксперты решили не спешить с введением турналога в Свердловской области

По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в парламенте состоялась встреча, на которой представители... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:57

2024-09-11T10:57

2024-09-11T10:57

свердловская область

екатеринбург

нижний тагил

екатеринбургская городская дума

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в парламенте состоялась встреча, на которой представители муниципалитетов региона и специалисты туротрасли при участии депутатов обсудили вопросы о целесообразности установления туристического налога, сообщает пресс-служба регионального парламента. Как сообщается, туристический налог будет местным, средства от его уплаты поступят в бюджеты муниципальных образований. Именно муниципалитеты и решат, нужно ли взимать налог в их территориях или нет. Участие в совещании, которое прошло под руководством председателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма региона Елены Чечуновой, приняли: депутат Екатеринбургской городской Думы Сергей Мелехин, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, вице-президент межрегиональной некоммерческой организации "Уральская Ассоциация туризма" Олег Аксельрод, представители министерства финансов Свердловской области, администраций Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, руководители предприятий и общественных организаций индустрии гостеприимства. Чечунова предложила профессиональному сообществу и местным администрациям обсудить все "за" и "против" введения нового налога. В ходе совещания свое мнение высказали Эльмира Туканова, отельеры, руководители общественных организаций, объединяющих предприятия индустрии гостеприимства и туристической отрасли. Большинство присутствующих считают, что пока не стоит спешить с введением нового налога в городах Среднего Урала. "Возникает очень много вопросов и у самих муниципалитетов, и у тех, кто работает в сфере туристического бизнеса – введение такого налога предполагает дополнительное администрирование и может негативно сказаться на турпотоке, поскольку приведет к удорожанию гостиничных услуг. По итогам нынешнего совещания мы пришли к выводу, что сегодня введение туристического налога в муниципальных образованиях Свердловской области не представляется возможным – у нас пока нет ответов на очень многие вопросы. Напомню, что каждый муниципалитет сам будет решать, стоит ли вводить туристический налог. И прежде, чем принять такое решение, важно будет проанализировать, станет ли новый налог инструментом развития туризма в территории или, наоборот, создаст препятствия для роста туротрасли", - цитирует пресс-служба Чечунову. Она отметила, что департамент по развитию туризма и профильный комитет окажут содействие в аналитической работе и будут собирать предложения, замечания, мнения от всех, кто имеет отношение к введению или не введению туристического налога.

https://ria.ru/20231117/msb-1910142710.html

https://ria.ru/20240905/kapremont-1970723798.html

екатеринбург

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

екатеринбург, нижний тагил, екатеринбургская городская дума