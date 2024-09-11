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СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 11.09.2024 (обновлено: 17:57 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html
СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области
СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области
Следователи возбудили уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в преступлениях против жителей Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:17
2024-09-11T17:57
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
валерий герасимов
брянская область
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в преступлениях против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России."Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.Мужчину подозревают в совершении преступлений по нескольким статьям:По данным следствия, Гамсахурдия уже долгое время сам участвует в вооруженном конфликте, а также вербует, обучает и финансирует наемников. Вместе с представителями украинских военных формирований они незаконно пересекли границу и вторглись в Курскую область. Находясь там, наемники вместе с Гамсахурдией "совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", отметили в ведомстве.В СК подчеркнули, что при предварительном следствии выяснят все обстоятельства преступления и дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных к его совершению.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 11 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12,2 тысячи военных и 96 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html
https://ria.ru/20240901/ganchev-1969769227.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, курская область, россия, украина, валерий герасимов, брянская область, вооруженные силы украины
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Брянская область, Вооруженные силы Украины
СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области

СК завел дело против наемника Гамсахурдии из-за преступлений в Курской области

© Фото : соцсетиЛадо Гамсахурдия
Ладо Гамсахурдия - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : соцсети
Ладо Гамсахурдия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в преступлениях против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
«
"Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.
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Мужчину подозревают в совершении преступлений по нескольким статьям:
  • убийство;
  • покушение на убийство;
  • умышленное повреждение чужого имущества;
  • терроризм;
  • незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также взрывных устройств;
  • посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов;
  • применение насилия в отношении представителя власти;
  • незаконное пересечение госграницы;
  • наемничество.
По данным следствия, Гамсахурдия уже долгое время сам участвует в вооруженном конфликте, а также вербует, обучает и финансирует наемников. Вместе с представителями украинских военных формирований они незаконно пересекли границу и вторглись в Курскую область. Находясь там, наемники вместе с Гамсахурдией "совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", отметили в ведомстве.
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В СК подчеркнули, что при предварительном следствии выяснят все обстоятельства преступления и дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных к его совершению.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 11 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12,2 тысячи военных и 96 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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