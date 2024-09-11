https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html
СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области
СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области
Следователи возбудили уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в преступлениях против жителей Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:17
2024-09-11T16:17
2024-09-11T17:57
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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валерий герасимов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в преступлениях против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России."Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.Мужчину подозревают в совершении преступлений по нескольким статьям:По данным следствия, Гамсахурдия уже долгое время сам участвует в вооруженном конфликте, а также вербует, обучает и финансирует наемников. Вместе с представителями украинских военных формирований они незаконно пересекли границу и вторглись в Курскую область. Находясь там, наемники вместе с Гамсахурдией "совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", отметили в ведомстве.В СК подчеркнули, что при предварительном следствии выяснят все обстоятельства преступления и дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных к его совершению.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 11 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12,2 тысячи военных и 96 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html
https://ria.ru/20240901/ganchev-1969769227.html
https://ria.ru/20240910/minoborony-1971832354.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, курская область, россия, украина, валерий герасимов, брянская область, вооруженные силы украины
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Брянская область, Вооруженные силы Украины
СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области
СК завел дело против наемника Гамсахурдии из-за преступлений в Курской области
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в преступлениях против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
«
"Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.
Мужчину подозревают в совершении преступлений по нескольким статьям:
- убийство;
- покушение на убийство;
- умышленное повреждение чужого имущества;
- терроризм;
- незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также взрывных устройств;
- посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов;
- применение насилия в отношении представителя власти;
- незаконное пересечение госграницы;
- наемничество.
По данным следствия, Гамсахурдия уже долгое время сам участвует в вооруженном конфликте, а также вербует, обучает и финансирует наемников. Вместе с представителями украинских военных формирований они незаконно пересекли границу и вторглись в Курскую область. Находясь там, наемники вместе с Гамсахурдией "совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", отметили в ведомстве.
В СК подчеркнули, что при предварительном следствии выяснят все обстоятельства преступления и дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных к его совершению.
Подразделения ВСУ
в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 11 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12,2 тысячи военных и 96 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.