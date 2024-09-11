https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html

СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области

СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024

СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области

Следователи возбудили уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в преступлениях против жителей Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:17

2024-09-11T16:17

2024-09-11T17:57

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

валерий герасимов

брянская область

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в преступлениях против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России."Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.Мужчину подозревают в совершении преступлений по нескольким статьям:По данным следствия, Гамсахурдия уже долгое время сам участвует в вооруженном конфликте, а также вербует, обучает и финансирует наемников. Вместе с представителями украинских военных формирований они незаконно пересекли границу и вторглись в Курскую область. Находясь там, наемники вместе с Гамсахурдией "совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", отметили в ведомстве.В СК подчеркнули, что при предварительном следствии выяснят все обстоятельства преступления и дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных к его совершению.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 11 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12,2 тысячи военных и 96 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html

https://ria.ru/20240901/ganchev-1969769227.html

https://ria.ru/20240910/minoborony-1971832354.html

курская область

россия

украина

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, курская область, россия, украина, валерий герасимов, брянская область, вооруженные силы украины