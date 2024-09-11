https://ria.ru/20240911/mvf-1971971325.html

МВФ и Украина предварительно договорились о выделении кредитных средств

МВФ и Украина предварительно договорились о выделении кредитных средств - РИА Новости, 11.09.2024

МВФ и Украина предварительно договорились о выделении кредитных средств

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о достижении предварительного соглашения с Киевом по пятому пересмотру программы расширенного финансирования Украины. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:36

2024-09-11T05:36

2024-09-11T06:18

денис шмыгаль

мвф

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

украина

киев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о достижении предварительного соглашения с Киевом по пятому пересмотру программы расширенного финансирования Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль 2 сентября заявил, что МВФ начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования Украины. Если фонд решит, что страна достигает целевых показателей программы, Украина этой осенью может получить очередной транш на 1,1 миллиарда долларов. "Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по пятому пересмотру соглашения о программе расширенного финансирования Украины", - говорится в сообщении в аккаунте МВФ в социальной сети Х. Согласно МВФ, соглашение, при условии одобрения исполнительным советом фонда, открывает путь для финансовой помощи Украине в размере 1,1 миллиарда долларов. Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что обсудило с делегацией МВФ свой будущий аудит и необходимость укрепления антикоррупционной инфраструктуры. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.

https://ria.ru/20240905/mvf-1970661264.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970390366.html

украина

киев

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денис шмыгаль, мвф, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина, киев