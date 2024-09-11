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В МВД рассказали о сообществах в Telegram, обсуждающих нападения на школы - РИА Новости, 11.09.2024
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13:20 11.09.2024 (обновлено: 13:21 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/mvd-1972074618.html
В МВД рассказали о сообществах в Telegram, обсуждающих нападения на школы
В МВД рассказали о сообществах в Telegram, обсуждающих нападения на школы - РИА Новости, 11.09.2024
В МВД рассказали о сообществах в Telegram, обсуждающих нападения на школы
В МВД России заявили, что фиксируют создание в Telegram сообществ, в которых обсуждается нападение на учебные заведения. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:20
2024-09-11T13:21
россия
telegram
происшествия
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В МВД России заявили, что фиксируют создание в Telegram сообществ, в которых обсуждается нападение на учебные заведения. "В мессенджере Telegram фиксируются факты создания сообществ, посвященных обсуждению тематике нападения на образовательные учреждения... Посредством указанных сообществ, в том числе, распространяются сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения иных тяжких преступлений", - говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Отмечается, что администраторами сообществ используются приемы демонстрации "осведомленности" о внутренней жизни учебных заведений, а также отдельных учащихся. Это достигается путем заблаговременного изучения соцсетей школ, преподавателей и учеников, различных групп в мессенджерах, созданных для обсуждения учебных процессов. Основная цель провокаций - насаждение панических настроений, направленных на дестабилизацию обстановки в учреждениях среднего общего образования, расшатывания социальной обстановки, предупредили в МВД.
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россия, telegram, происшествия, общество
Россия, Telegram, Происшествия, Общество
В МВД рассказали о сообществах в Telegram, обсуждающих нападения на школы

МВД: в Telegram создают сообщества для обсуждения нападения на учебные заведения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В МВД России заявили, что фиксируют создание в Telegram сообществ, в которых обсуждается нападение на учебные заведения.
"В мессенджере Telegram фиксируются факты создания сообществ, посвященных обсуждению тематике нападения на образовательные учреждения... Посредством указанных сообществ, в том числе, распространяются сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения иных тяжких преступлений", - говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Отмечается, что администраторами сообществ используются приемы демонстрации "осведомленности" о внутренней жизни учебных заведений, а также отдельных учащихся. Это достигается путем заблаговременного изучения соцсетей школ, преподавателей и учеников, различных групп в мессенджерах, созданных для обсуждения учебных процессов.
Основная цель провокаций - насаждение панических настроений, направленных на дестабилизацию обстановки в учреждениях среднего общего образования, расшатывания социальной обстановки, предупредили в МВД.
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