https://ria.ru/20240911/moskva-1972140075.html

Российских туристов начали вывозить с острова Хайнань после тайфуна

Российских туристов начали вывозить с острова Хайнань после тайфуна - РИА Новости, 11.09.2024

Российских туристов начали вывозить с острова Хайнань после тайфуна

Первый рейс авиакомпании Hainan Airlines из Хайкоу сегодня прибыл в Москву, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" - по данным Ассоциации... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:24

2024-09-11T17:24

2024-09-11T17:24

туризм

хайкоу

москва

хайнань

ассоциация туроператоров россии (атор)

hainan airlines

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый рейс авиакомпании Hainan Airlines из Хайкоу сегодня прибыл в Москву, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" - по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), он привез, в том числе, туристов, задержавшихся на китайском курортном острове Хайнань из-за сильнейшего тайфуна. Рейс авиакомпании Hainan Airlines HU765 Хайкоу - Москва в 13.42 прилетел в Москву из Хайкоу (остров Хайнань). По данным АТОР, он привез, "в том числе, туристов, задержавшихся на китайском острове Хайнань вследствие повреждений аэропорта Хайкоу, которые причинил тайфун "Яги". В ассоциации уточнили, что "из-за тайфуна рейсы с острова с 7 по 10 сентября не выполнялись". "Следующий рейс из Хайкоу в Москву запланирован на 14 сентября", - также рассказали в ассоциации. В понедельник в АТОР сообщали, что минимум 200 организованных российских туристов, должны были вылететь из Хайкоу в Москву еще в прошлую субботу, но из-за тайфуна авиакомпания Hainan Airlines перенесла рейс сначала на 9 сентября, а затем на 11 сентября. Одиннадцатый в этом году супертайфун "Яги" достиг побережья китайской островной провинции Хайнань в пятницу, принеся с собой сильный порывистый ветер и ливни, а также серьезные последствия для инфраструктуры, в частности, многие жители остались без электроэнергии, возникли перебои со связью, многие здания получили повреждения.

https://rsport.ria.ru/20240907/sbornaya--1971335908.html

https://ria.ru/20240907/tayfun-1971273747.html

хайкоу

москва

хайнань

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хайкоу, москва, хайнань, ассоциация туроператоров россии (атор), hainan airlines, шереметьево (аэропорт)