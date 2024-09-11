Российских туристов начали вывозить с острова Хайнань после тайфуна
АТОР: первый рейс авиакомпании Hainan Airlines из Хайкоу прибыл в Москву
© AP Photo / VNA/Do Tuan AnhПоследствия тайфуна "Яги"
© AP Photo / VNA/Do Tuan Anh
Последствия тайфуна "Яги". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый рейс авиакомпании Hainan Airlines из Хайкоу сегодня прибыл в Москву, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" - по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), он привез, в том числе, туристов, задержавшихся на китайском курортном острове Хайнань из-за сильнейшего тайфуна.
Рейс авиакомпании Hainan Airlines HU765 Хайкоу - Москва в 13.42 прилетел в Москву из Хайкоу (остров Хайнань). По данным АТОР, он привез, "в том числе, туристов, задержавшихся на китайском острове Хайнань вследствие повреждений аэропорта Хайкоу, которые причинил тайфун "Яги".
В ассоциации уточнили, что "из-за тайфуна рейсы с острова с 7 по 10 сентября не выполнялись".
"Следующий рейс из Хайкоу в Москву запланирован на 14 сентября", - также рассказали в ассоциации.
В понедельник в АТОР сообщали, что минимум 200 организованных российских туристов, должны были вылететь из Хайкоу в Москву еще в прошлую субботу, но из-за тайфуна авиакомпания Hainan Airlines перенесла рейс сначала на 9 сентября, а затем на 11 сентября.
Одиннадцатый в этом году супертайфун "Яги" достиг побережья китайской островной провинции Хайнань в пятницу, принеся с собой сильный порывистый ветер и ливни, а также серьезные последствия для инфраструктуры, в частности, многие жители остались без электроэнергии, возникли перебои со связью, многие здания получили повреждения.
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