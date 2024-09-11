Рейтинг@Mail.ru
Российских туристов начали вывозить с острова Хайнань после тайфуна - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:24 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/moskva-1972140075.html
Российских туристов начали вывозить с острова Хайнань после тайфуна
Российских туристов начали вывозить с острова Хайнань после тайфуна - РИА Новости, 11.09.2024
Российских туристов начали вывозить с острова Хайнань после тайфуна
Первый рейс авиакомпании Hainan Airlines из Хайкоу сегодня прибыл в Москву, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" - по данным Ассоциации... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:24
2024-09-11T17:24
туризм
хайкоу
москва
хайнань
ассоциация туроператоров россии (атор)
hainan airlines
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971767164_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_d47d1c0171ea3638e0ca52c364a63d02.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый рейс авиакомпании Hainan Airlines из Хайкоу сегодня прибыл в Москву, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" - по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), он привез, в том числе, туристов, задержавшихся на китайском курортном острове Хайнань из-за сильнейшего тайфуна. Рейс авиакомпании Hainan Airlines HU765 Хайкоу - Москва в 13.42 прилетел в Москву из Хайкоу (остров Хайнань). По данным АТОР, он привез, "в том числе, туристов, задержавшихся на китайском острове Хайнань вследствие повреждений аэропорта Хайкоу, которые причинил тайфун "Яги". В ассоциации уточнили, что "из-за тайфуна рейсы с острова с 7 по 10 сентября не выполнялись". "Следующий рейс из Хайкоу в Москву запланирован на 14 сентября", - также рассказали в ассоциации. В понедельник в АТОР сообщали, что минимум 200 организованных российских туристов, должны были вылететь из Хайкоу в Москву еще в прошлую субботу, но из-за тайфуна авиакомпания Hainan Airlines перенесла рейс сначала на 9 сентября, а затем на 11 сентября. Одиннадцатый в этом году супертайфун "Яги" достиг побережья китайской островной провинции Хайнань в пятницу, принеся с собой сильный порывистый ветер и ливни, а также серьезные последствия для инфраструктуры, в частности, многие жители остались без электроэнергии, возникли перебои со связью, многие здания получили повреждения.
https://rsport.ria.ru/20240907/sbornaya--1971335908.html
https://ria.ru/20240907/tayfun-1971273747.html
хайкоу
москва
хайнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971767164_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_20ad9b9bc244049159d390403643f6d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хайкоу, москва, хайнань, ассоциация туроператоров россии (атор), hainan airlines, шереметьево (аэропорт)
Туризм, Хайкоу, Москва, Хайнань, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Hainan Airlines, Шереметьево (аэропорт)
Российских туристов начали вывозить с острова Хайнань после тайфуна

АТОР: первый рейс авиакомпании Hainan Airlines из Хайкоу прибыл в Москву

© AP Photo / VNA/Do Tuan AnhПоследствия тайфуна "Яги"
Последствия тайфуна Яги - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / VNA/Do Tuan Anh
Последствия тайфуна "Яги". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый рейс авиакомпании Hainan Airlines из Хайкоу сегодня прибыл в Москву, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" - по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), он привез, в том числе, туристов, задержавшихся на китайском курортном острове Хайнань из-за сильнейшего тайфуна.
Рейс авиакомпании Hainan Airlines HU765 Хайкоу - Москва в 13.42 прилетел в Москву из Хайкоу (остров Хайнань). По данным АТОР, он привез, "в том числе, туристов, задержавшихся на китайском острове Хайнань вследствие повреждений аэропорта Хайкоу, которые причинил тайфун "Яги".
Валерий Карпин и Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Сборная России вылетела из Ханоя в Москву на фоне новостей о тайфуне "Яги"
7 сентября, 23:29
В ассоциации уточнили, что "из-за тайфуна рейсы с острова с 7 по 10 сентября не выполнялись".
"Следующий рейс из Хайкоу в Москву запланирован на 14 сентября", - также рассказали в ассоциации.
В понедельник в АТОР сообщали, что минимум 200 организованных российских туристов, должны были вылететь из Хайкоу в Москву еще в прошлую субботу, но из-за тайфуна авиакомпания Hainan Airlines перенесла рейс сначала на 9 сентября, а затем на 11 сентября.
Одиннадцатый в этом году супертайфун "Яги" достиг побережья китайской островной провинции Хайнань в пятницу, принеся с собой сильный порывистый ветер и ливни, а также серьезные последствия для инфраструктуры, в частности, многие жители остались без электроэнергии, возникли перебои со связью, многие здания получили повреждения.
Жители Ханоя на улице города во время тайфуна Яги - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Тайфун "Яги" унес жизни трех человек на юге Китая
7 сентября, 14:40
 
ТуризмХайкоуМоскваХайнаньАссоциация туроператоров России (АТОР)Hainan AirlinesШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала