Рейтинг@Mail.ru
В Москве рабочий погиб, провалившись в люк с кипятком - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 11.09.2024 (обновлено: 16:01 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/moskva-1972098600.html
В Москве рабочий погиб, провалившись в люк с кипятком
В Москве рабочий погиб, провалившись в люк с кипятком - РИА Новости, 11.09.2024
В Москве рабочий погиб, провалившись в люк с кипятком
Два человека провалились в люк с кипятком в детском саду в Москве, один погиб, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:47
2024-09-11T16:01
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972098135_0:59:1107:681_1920x0_80_0_0_c9c47a678517ca7cfda11722e6895a38.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Два человека провалились в люк с кипятком в детском саду в Москве, один погиб, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй без признаков жизни", — говорится в публикации.Чтобы достать тело погибшего, привлекли экскаватор.Как рассказала РИА Новости директор школы № 1357 Ольга Аверчинкова, место ЧП огородили, воспитанники детского сада находятся в здании в безопасности. Работают оперативные службы.Собеседница агентства уточнила, что ЧП произошло с сотрудниками МОЭК.
https://ria.ru/20240830/rebenok-1969499390.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972098135_29:0:989:720_1920x0_80_0_0_4ee78b45950f12839be8b089d556df8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве рабочий погиб, провалившись в люк с кипятком

Двое рабочих провалились в люк с кипятком в детсаду в Москве, один из них погиб

© Фото : МЧС РоссииЛюк, в который провалились двое рабочих в Москве
Люк, в который провалились двое рабочих в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : МЧС России
Люк, в который провалились двое рабочих в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Два человека провалились в люк с кипятком в детском саду в Москве, один погиб, сообщило МЧС в Telegram-канале.
"Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй без признаков жизни", — говорится в публикации.
Чтобы достать тело погибшего, привлекли экскаватор.
Как рассказала РИА Новости директор школы № 1357 Ольга Аверчинкова, место ЧП огородили, воспитанники детского сада находятся в здании в безопасности. Работают оперативные службы.
Собеседница агентства уточнила, что ЧП произошло с сотрудниками МОЭК.
Место происшествия, где восьмилетний мальчик провалился в яму с горячей водой, образовавшейся из-за порыва трубы в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Ростове-на-Дону ребенок провалился в яму с горячей водой
30 августа, 14:54
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала