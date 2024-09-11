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В Москве рабочий погиб, провалившись в люк с кипятком

В Москве рабочий погиб, провалившись в люк с кипятком - РИА Новости, 11.09.2024

В Москве рабочий погиб, провалившись в люк с кипятком

Два человека провалились в люк с кипятком в детском саду в Москве, один погиб, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:47

2024-09-11T14:47

2024-09-11T16:01

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Два человека провалились в люк с кипятком в детском саду в Москве, один погиб, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй без признаков жизни", — говорится в публикации.Чтобы достать тело погибшего, привлекли экскаватор.Как рассказала РИА Новости директор школы № 1357 Ольга Аверчинкова, место ЧП огородили, воспитанники детского сада находятся в здании в безопасности. Работают оперативные службы.Собеседница агентства уточнила, что ЧП произошло с сотрудниками МОЭК.

https://ria.ru/20240830/rebenok-1969499390.html

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2024

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)