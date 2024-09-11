https://ria.ru/20240911/moskva-1972032040.html

Школу и детский сад построили в Новой Москве по городской программе

Школу и детский сад построили в Новой Москве по городской программе - РИА Новости, 11.09.2024

Школу и детский сад построили в Новой Москве по городской программе

В районе Щербинка Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) города Москвы построили школу на 750 учащихся и детский сад на 250 детей в рамках РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:13

2024-09-11T12:13

2024-09-11T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

владимир жидкин

сергей собянин

тинао

мосгосстройнадзор

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В районе Щербинка Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) города Москвы построили школу на 750 учащихся и детский сад на 250 детей в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что в общей сложности там появится около 170 новых рабочих мест."Важным направлением программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, является строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений. Так, в 2022 году город заключил с инвестором соглашение о строительстве в районе Щербинка ТиНАО школы на 750 учащихся и детского сада на 250 мест, где в общей сложности смогут трудоустроиться около 170 человек", - сказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Он добавил, что девелопер уже завершил строительство объектов и передал образовательные учреждения городу.Отмечается, что школа и детский сад стали частью социальной инфраструктуры жилого комплекса "Остафьево", расположенного вблизи станций "Щербинка" и "Остафьево" МЦД-2. Детскому саду присвоен почтовый адрес: улица Логинова, дом 11, школе – улица Логинова, дом 6."В текущем году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор ввел в эксплуатацию три образовательных объекта на территории района Щербинка. Помимо школы и детсада в составе ЖК "Остафьево" в апреле этого года ввели в эксплуатацию школу-гигант на 1,2 тысячи учеников в составе ЖК "Алхимово". Открытие новых школ и детского сада состоялось 2 сентября 2024 года, реализация проектов позволила создать более 300 рабочих мест для работников образования", – уточнил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Общая площадь образовательных учреждений будет больше 16 тысяч "квадратов". В школьном здании предусмотрены кабинеты для начальной, средней и старшей ступеней, мастерская акварельной живописи и рисунка, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, а также робо-класс, где ученики смогут изучать схемотехнику и микроэлектронику. Для воспитанников детсада помимо универсальных групп организованы многофункциональные музыкальный и спортивный залы, прогулочная зона с игровыми площадками.В свою очередь, глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин заявил, что все новые школы и детские сады, которые строят на сегодняшний день в Новой Москве, полностью соответствуют столичным стандартам качества и оснащения, применяемым к образовательным учреждениям. Перед проектировщиками стоит задача создания помещений, удобных не только для учебного процесса, но и приспособленных для ведения научной и творческой деятельности, всестороннего развития учащихся. Акцент делается на современном техническом оснащении, функциональности, просторности и безопасности."С момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили более 150 объектов образования. К началу 2026 года здесь планируется возвести еще более 40 таких объектов", ‒ отметил Жидкин.Все этапы строительства двух новых социальных объектов проходили под контролем специалистов Мосгосстройнадзора.По словам главы комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова, по результатам итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии зданий школы и детсада проектной документации, а затем выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию. Суммарная площадь зданий превышает 16 тысяч "квадратов".В 2023 году в Новой Москве открылся построенный в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда детский сад, который дал городу 58 рабочих мест.В ДИПП отметили, что за 4 года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Власти Москвы заключили более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 млн квадратных метров недвижимости – новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 трлн рублей, что позволит создать более 285 тысячи новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

https://ria.ru/20240911/moskva-1971996094.html

https://ria.ru/20240910/moskva-1971870641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , владимир жидкин, сергей собянин, тинао, мосгосстройнадзор, анатолий гарбузов