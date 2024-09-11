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Школу и детский сад построили в Новой Москве по городской программе - РИА Новости, 11.09.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/moskva-1972032040.html
Школу и детский сад построили в Новой Москве по городской программе
Школу и детский сад построили в Новой Москве по городской программе - РИА Новости, 11.09.2024
Школу и детский сад построили в Новой Москве по городской программе
В районе Щербинка Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) города Москвы построили школу на 750 учащихся и детский сад на 250 детей в рамках РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:13
2024-09-11T12:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
владимир жидкин
сергей собянин
тинао
мосгосстройнадзор
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В районе Щербинка Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) города Москвы построили школу на 750 учащихся и детский сад на 250 детей в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что в общей сложности там появится около 170 новых рабочих мест."Важным направлением программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, является строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений. Так, в 2022 году город заключил с инвестором соглашение о строительстве в районе Щербинка ТиНАО школы на 750 учащихся и детского сада на 250 мест, где в общей сложности смогут трудоустроиться около 170 человек", - сказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Он добавил, что девелопер уже завершил строительство объектов и передал образовательные учреждения городу.Отмечается, что школа и детский сад стали частью социальной инфраструктуры жилого комплекса "Остафьево", расположенного вблизи станций "Щербинка" и "Остафьево" МЦД-2. Детскому саду присвоен почтовый адрес: улица Логинова, дом 11, школе – улица Логинова, дом 6."В текущем году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор ввел в эксплуатацию три образовательных объекта на территории района Щербинка. Помимо школы и детсада в составе ЖК "Остафьево" в апреле этого года ввели в эксплуатацию школу-гигант на 1,2 тысячи учеников в составе ЖК "Алхимово". Открытие новых школ и детского сада состоялось 2 сентября 2024 года, реализация проектов позволила создать более 300 рабочих мест для работников образования", – уточнил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Общая площадь образовательных учреждений будет больше 16 тысяч "квадратов". В школьном здании предусмотрены кабинеты для начальной, средней и старшей ступеней, мастерская акварельной живописи и рисунка, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, а также робо-класс, где ученики смогут изучать схемотехнику и микроэлектронику. Для воспитанников детсада помимо универсальных групп организованы многофункциональные музыкальный и спортивный залы, прогулочная зона с игровыми площадками.В свою очередь, глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин заявил, что все новые школы и детские сады, которые строят на сегодняшний день в Новой Москве, полностью соответствуют столичным стандартам качества и оснащения, применяемым к образовательным учреждениям. Перед проектировщиками стоит задача создания помещений, удобных не только для учебного процесса, но и приспособленных для ведения научной и творческой деятельности, всестороннего развития учащихся. Акцент делается на современном техническом оснащении, функциональности, просторности и безопасности."С момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили более 150 объектов образования. К началу 2026 года здесь планируется возвести еще более 40 таких объектов", ‒ отметил Жидкин.Все этапы строительства двух новых социальных объектов проходили под контролем специалистов Мосгосстройнадзора.По словам главы комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова, по результатам итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии зданий школы и детсада проектной документации, а затем выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию. Суммарная площадь зданий превышает 16 тысяч "квадратов".В 2023 году в Новой Москве открылся построенный в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда детский сад, который дал городу 58 рабочих мест.В ДИПП отметили, что за 4 года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Власти Москвы заключили более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 млн квадратных метров недвижимости – новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 трлн рублей, что позволит создать более 285 тысячи новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
https://ria.ru/20240911/moskva-1971996094.html
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москва, максим ликсутов , владимир жидкин, сергей собянин, тинао, мосгосстройнадзор, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Владимир Жидкин, Сергей Собянин, ТиНАО, Мосгосстройнадзор, Анатолий Гарбузов

Школу и детский сад построили в Новой Москве по городской программе

© Фото : пресс-служба ДИППДетский сад на 250 детей в районе Щербинка
Детский сад на 250 детей в районе Щербинка - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Детский сад на 250 детей в районе Щербинка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В районе Щербинка Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) города Москвы построили школу на 750 учащихся и детский сад на 250 детей в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что в общей сложности там появится около 170 новых рабочих мест.
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"Важным направлением программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, является строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений. Так, в 2022 году город заключил с инвестором соглашение о строительстве в районе Щербинка ТиНАО школы на 750 учащихся и детского сада на 250 мест, где в общей сложности смогут трудоустроиться около 170 человек", - сказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Он добавил, что девелопер уже завершил строительство объектов и передал образовательные учреждения городу.
Отмечается, что школа и детский сад стали частью социальной инфраструктуры жилого комплекса "Остафьево", расположенного вблизи станций "Щербинка" и "Остафьево" МЦД-2. Детскому саду присвоен почтовый адрес: улица Логинова, дом 11, школе – улица Логинова, дом 6.
"В текущем году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор ввел в эксплуатацию три образовательных объекта на территории района Щербинка. Помимо школы и детсада в составе ЖК "Остафьево" в апреле этого года ввели в эксплуатацию школу-гигант на 1,2 тысячи учеников в составе ЖК "Алхимово". Открытие новых школ и детского сада состоялось 2 сентября 2024 года, реализация проектов позволила создать более 300 рабочих мест для работников образования", – уточнил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Общая площадь образовательных учреждений будет больше 16 тысяч "квадратов". В школьном здании предусмотрены кабинеты для начальной, средней и старшей ступеней, мастерская акварельной живописи и рисунка, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, а также робо-класс, где ученики смогут изучать схемотехнику и микроэлектронику. Для воспитанников детсада помимо универсальных групп организованы многофункциональные музыкальный и спортивный залы, прогулочная зона с игровыми площадками.
В свою очередь, глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин заявил, что все новые школы и детские сады, которые строят на сегодняшний день в Новой Москве, полностью соответствуют столичным стандартам качества и оснащения, применяемым к образовательным учреждениям. Перед проектировщиками стоит задача создания помещений, удобных не только для учебного процесса, но и приспособленных для ведения научной и творческой деятельности, всестороннего развития учащихся. Акцент делается на современном техническом оснащении, функциональности, просторности и безопасности.
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"С момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили более 150 объектов образования. К началу 2026 года здесь планируется возвести еще более 40 таких объектов", ‒ отметил Жидкин.
Все этапы строительства двух новых социальных объектов проходили под контролем специалистов Мосгосстройнадзора.
По словам главы комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова, по результатам итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии зданий школы и детсада проектной документации, а затем выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию. Суммарная площадь зданий превышает 16 тысяч "квадратов".
В 2023 году в Новой Москве открылся построенный в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда детский сад, который дал городу 58 рабочих мест.
В ДИПП отметили, что за 4 года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Власти Москвы заключили более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 млн квадратных метров недвижимости – новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 трлн рублей, что позволит создать более 285 тысячи новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовВладимир ЖидкинСергей СобянинТиНАОМосгосстройнадзорАнатолий Гарбузов
 
 
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