https://ria.ru/20240911/moskva-1972014154.html
В Москве стартует школьный этап Всероссийской олимпиады
В Москве стартует школьный этап Всероссийской олимпиады - РИА Новости, 11.09.2024
В Москве стартует школьный этап Всероссийской олимпиады
Школьный этап Всероссийской олимпиады стартует в Москве 12 сентября и продлится до 24 октября, к участию приглашаются учащиеся 4-11-х классов, сообщила... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:53
2024-09-11T10:53
2024-09-11T10:53
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Школьный этап Всероссийской олимпиады стартует в Москве 12 сентября и продлится до 24 октября, к участию приглашаются учащиеся 4-11-х классов, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Школьный этап - первая и самая массовая ступень Всероссийской олимпиады. В Москве он стартует 12 сентября и продлится до 24 октября. К участию приглашаются учащиеся 4 - 11-х классов. С каждым годом в нем участвуют все больше увлеченных детей, которые стремятся выйти за рамки стандартной учебной программы. Так, в прошлом году олимпиадные работы – школьного этапа написали более 470 тысяч человек. А за последние пять лет число участников первого этапа возросло почти на 20 процентов. Мы ожидаем, что и в этом году число желающих вновь увеличится", - рассказала Ракова. Вице-мэр отметила, что привлекает учеников и большое количество дисциплин, в которых можно проявить знания: задания подготовлены по 24 предметам, включая русский и иностранные языки, математику, физику, химию, биологию, историю, обществознание и многие другие. Она добавила, что Всероссийская олимпиада состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть установленный порог баллов. Победители и призеры финального этапа имеют право на поступление без экзаменов в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.
https://rsport.ria.ru/20240911/luzhniki-1972012054.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве стартует школьный этап Всероссийской олимпиады
Школьный этап Всероссийской олимпиады стартует в Москве 12 сентября
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Школьный этап Всероссийской олимпиады стартует в Москве 12 сентября и продлится до 24 октября, к участию приглашаются учащиеся 4-11-х классов, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Школьный этап - первая и самая массовая ступень Всероссийской олимпиады. В Москве он стартует 12 сентября и продлится до 24 октября. К участию приглашаются учащиеся 4 - 11-х классов. С каждым годом в нем участвуют все больше увлеченных детей, которые стремятся выйти за рамки стандартной учебной программы. Так, в прошлом году олимпиадные работы – школьного этапа написали более 470 тысяч человек. А за последние пять лет число участников первого этапа возросло почти на 20 процентов. Мы ожидаем, что и в этом году число желающих вновь увеличится", - рассказала Ракова.
Вице-мэр отметила, что привлекает учеников и большое количество дисциплин, в которых можно проявить знания: задания подготовлены по 24 предметам, включая русский и иностранные языки, математику, физику, химию, биологию, историю, обществознание и многие другие.
Она добавила, что Всероссийская олимпиада состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть установленный порог баллов. Победители и призеры финального этапа имеют право на поступление без экзаменов в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.