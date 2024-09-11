https://ria.ru/20240911/moskva-1971996094.html

Москва увеличила производство высокотехнологичной продукции на 111%

Москва увеличила производство высокотехнологичной продукции на 111% - РИА Новости, 11.09.2024

Москва увеличила производство высокотехнологичной продукции на 111%

За январь-июль 2024 года в столице высокотехнологичные промышленные предприятия нарастили выпуск компьютеров, оптики и электроники на 111 процентов, заявил... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:13

2024-09-11T10:13

2024-09-11T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За январь-июль 2024 года в столице высокотехнологичные промышленные предприятия нарастили выпуск компьютеров, оптики и электроники на 111 процентов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что в городе на сегодняшний день работает свыше 4,2 тысячи промышленных предприятий, каждое третье из которых высокотехнологичное. При поддержке властей Москвы они укрепляют свои позиции на рынке и наращивают выпуск продукции.Московские производители электроники могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки города. Среди них - целевые займы и субсидии. Им также доступен ряд антикризисных инструментов. Получить больше информации о них можно на столичном инвестпортале."В столице свыше ста компаний занимаются производством компьютеров, оптики и электроники. Благодаря активной поддержке города они разрабатывают и выводят на рынок инновационные изделия, а также увеличивают ассортимент и объемы выпуска. Так, с января по июль текущего года предприятия более чем в 2,1 раза нарастили производство высокотехнологичной продукции. Устойчивая тенденция роста подтверждает эффективность стратегического курса на развитие инновационных технологий, который Москва реализует по поручению Сергея Собянина", — сказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что за этот период выросло производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, кабельной продукции и другого электрооборудования. Выпущенные в Москве изделия соответствуют высоким стандартам качества и востребованы как на внутреннем, так и внешнем рынке."Благодаря созданному в Москве комфортному бизнес-климату предприятия успешно адаптируются к современным вызовам и активно осваивают рынки сбыта. По итогам семи месяцев 2024-го столичные производители отгрузили компьютеров, электронных и оптических изделий более чем на 325 млрд рублей, что почти на 40% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В частности, на четверть выросла отгрузка печатных плат, а также осветительных приборов, более чем на треть — компьютеров и периферийного оборудования", - уточнил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.По его словам, отгрузка кабельной продукции выросла более чем на 20%, а контрольно-измерительных и навигационных приборов — более чем на 30%.Москва — это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, где трудятся 725 тысяч сотрудников. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они занимаются производством разных товары, активно внедряют инновации и ведут успешные разработки. В сфере R&D (research and development — научные исследования и технологические разработки) работают около 300 тысяч горожан.Ранее Гарбузов сообщал, что промышленные предприятия Москвы производят товары, которые пользуются высоким спросом не только в столице, но и в других регионах России, а также за рубежом.

https://ria.ru/20240908/moskva-1971392099.html

https://ria.ru/20240906/moskva-1971043275.html

https://ria.ru/20240905/eksport-1970782428.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин