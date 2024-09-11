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Стало известно, сколько лет самому молодому и пожилому депутатам Мосгордумы - РИА Новости, 11.09.2024
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03:50 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mosgorduma-1971965340.html
Стало известно, сколько лет самому молодому и пожилому депутатам Мосгордумы
Стало известно, сколько лет самому молодому и пожилому депутатам Мосгордумы - РИА Новости, 11.09.2024
Стало известно, сколько лет самому молодому и пожилому депутатам Мосгордумы
Самому молодому депутату Мосгордумы восьмого созыва 31 год, самому пожилому - 73, следует из подсчетов РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T03:50
2024-09-11T03:50
евгений герасимов
московская городская дума
кпрф
единая россия
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Самому молодому депутату Мосгордумы восьмого созыва 31 год, самому пожилому - 73, следует из подсчетов РИА Новости. Самым молодым депутатом Московской городской думы восьмого созыва стал 31-летний Максим Джетыгенов от "Единой России", избранный по избирательному округу №45. Джетыгенов известен как руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Самый пожилой депутат Московской городской думы восьмого созыва - 73-летний Евгений Герасимов от "Единой России", избранный по избирательному округу №41. Герасимов является народным артистом Российской Федерации и депутатом столичного парламента, начиная с третьего созыва. Средний возраст депутата Мосгордумы восьмого созыва составляет около 50 лет. Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице 6-8 сентября. Всего были избраны 45 депутатов по 45 одномандатным избирательным округам, среди них 38 депутатов от партии "Единая Россия", три депутата - от КПРФ, по одному - от "Справедливой Россий - За правду" и "Новых людей", еще два мандата у самовыдвиженцев.
https://ria.ru/20240909/ldpr-1971605364.html
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евгений герасимов, московская городская дума, кпрф, единая россия, политика
Евгений Герасимов, Московская городская дума, КПРФ, Единая Россия, Политика
Стало известно, сколько лет самому молодому и пожилому депутатам Мосгордумы

Самому молодому депутату Мосгордумы восьмого созыва 31 год, самому пожилому - 73

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование на участке №3418 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №3418 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Голосование на участке №3418 на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Самому молодому депутату Мосгордумы восьмого созыва 31 год, самому пожилому - 73, следует из подсчетов РИА Новости.
Самым молодым депутатом Московской городской думы восьмого созыва стал 31-летний Максим Джетыгенов от "Единой России", избранный по избирательному округу №45. Джетыгенов известен как руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными
9 сентября, 14:17
Самый пожилой депутат Московской городской думы восьмого созыва - 73-летний Евгений Герасимов от "Единой России", избранный по избирательному округу №41. Герасимов является народным артистом Российской Федерации и депутатом столичного парламента, начиная с третьего созыва.
Средний возраст депутата Мосгордумы восьмого созыва составляет около 50 лет.
Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице 6-8 сентября. Всего были избраны 45 депутатов по 45 одномандатным избирательным округам, среди них 38 депутатов от партии "Единая Россия", три депутата - от КПРФ, по одному - от "Справедливой Россий - За правду" и "Новых людей", еще два мандата у самовыдвиженцев.
Девушка голосует на избирательном участке в Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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9 сентября, 11:23
 
Евгений ГерасимовМосковская городская думаКПРФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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