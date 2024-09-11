https://ria.ru/20240911/mosgorduma-1971965340.html

Стало известно, сколько лет самому молодому и пожилому депутатам Мосгордумы

Стало известно, сколько лет самому молодому и пожилому депутатам Мосгордумы - РИА Новости, 11.09.2024

Стало известно, сколько лет самому молодому и пожилому депутатам Мосгордумы

Самому молодому депутату Мосгордумы восьмого созыва 31 год, самому пожилому - 73, следует из подсчетов РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T03:50

2024-09-11T03:50

2024-09-11T03:50

евгений герасимов

московская городская дума

кпрф

единая россия

политика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Самому молодому депутату Мосгордумы восьмого созыва 31 год, самому пожилому - 73, следует из подсчетов РИА Новости. Самым молодым депутатом Московской городской думы восьмого созыва стал 31-летний Максим Джетыгенов от "Единой России", избранный по избирательному округу №45. Джетыгенов известен как руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Самый пожилой депутат Московской городской думы восьмого созыва - 73-летний Евгений Герасимов от "Единой России", избранный по избирательному округу №41. Герасимов является народным артистом Российской Федерации и депутатом столичного парламента, начиная с третьего созыва. Средний возраст депутата Мосгордумы восьмого созыва составляет около 50 лет. Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице 6-8 сентября. Всего были избраны 45 депутатов по 45 одномандатным избирательным округам, среди них 38 депутатов от партии "Единая Россия", три депутата - от КПРФ, по одному - от "Справедливой Россий - За правду" и "Новых людей", еще два мандата у самовыдвиженцев.

https://ria.ru/20240909/ldpr-1971605364.html

https://ria.ru/20240909/vybory-1971558582.html

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евгений герасимов, московская городская дума, кпрф, единая россия, политика