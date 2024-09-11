https://ria.ru/20240911/morpekhi-1972087882.html
Морпехи уничтожили украинскую группу мотопехоты в Курской области
Морпехи уничтожили украинскую группу мотопехоты в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
Морпехи уничтожили украинскую группу мотопехоты в Курской области
Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота во время контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка группу украинских... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:01
2024-09-11T14:01
2024-09-11T15:48
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота во время контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка группу украинских военных из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. На снятом на месте боя и переданном в распоряжение РИА Новости видео отчетливо видны как минимум 4 уничтоженных российскими морпехами украинских штурмовика. "Российские морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-отдельной механизированной бригаде ВСУ", - рассказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
https://ria.ru/20240911/kurskaya-1972052566.html
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Уничтоженная группа бойцов ВСУ у населенного пункта Гордеевка в Курской области
Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота во время контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка группу украинских военных из 22-й бригады, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства
2024-09-11T14:01
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PT0M13S
РИА Новости
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курская область, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Морпехи уничтожили украинскую группу мотопехоты в Курской области
Морпехи ТОФ уничтожили украинскую группу мотопехоты в Курской области