https://ria.ru/20240911/morpekhi-1972087882.html

Морпехи уничтожили украинскую группу мотопехоты в Курской области

Морпехи уничтожили украинскую группу мотопехоты в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024

Морпехи уничтожили украинскую группу мотопехоты в Курской области

Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота во время контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка группу украинских... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:01

2024-09-11T14:01

2024-09-11T15:48

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота во время контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка группу украинских военных из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. На снятом на месте боя и переданном в распоряжение РИА Новости видео отчетливо видны как минимум 4 уничтоженных российскими морпехами украинских штурмовика. "Российские морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-отдельной механизированной бригаде ВСУ", - рассказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.

https://ria.ru/20240911/kurskaya-1972052566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтоженная группа бойцов ВСУ у населенного пункта Гордеевка в Курской области Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота во время контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка группу украинских военных из 22-й бригады, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства 2024-09-11T14:01 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность