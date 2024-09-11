Молдавия готова потерять суверенитет ради евроинтеграции, считает депутат
Депутат Старыш: Молдавия готова потерять суверенитет ради евроинтеграции
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Молдавия стремится стать частью ЕС и готова потерять ради этого суверенитет и независимость, хотя власти не могут предсказать, что будет дальше с самим Евросоюзом, считает депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. Референдум подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
Стремление к евроинтеграции принесло Молдавии нищету, заявил Боля
10 сентября, 15:27
"Еще неизвестно куда потечет мысль европейцев в плане изменения основ Евросоюза! Мы с вами этого не знаем. Но мы полностью отдаем наш суверенитет туда! И народ Молдавии, являющийся единственным истинным владельцем и хранителем суверенитета, лишается его! В результате Молдавия перестает быть независимой страной, так как от людей больше ничего зависеть не будет", - заявил Старыш в эфире телеканала GRT.
По его словам, европейское законодательство прямо сейчас меняется, поскольку Европа заявляет что она становится оборонительным союзом.
"Не союзом развития, не союзом мира, не союзом добра, справедливости и так далее. А оборонительным союзом! У меня вопрос: что в оборонительном союзе делать нейтральному государству?!", - добавил депутат.
Реальная власть в Молдавии принадлежит НАТО, заявили в Совфеде
10 сентября, 14:34
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции
11 августа, 14:11