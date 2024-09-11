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Молдавия готова потерять суверенитет ради евроинтеграции, считает депутат - РИА Новости, 11.09.2024
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20:28 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/moldaviya-1972172181.html
Молдавия готова потерять суверенитет ради евроинтеграции, считает депутат
Молдавия готова потерять суверенитет ради евроинтеграции, считает депутат - РИА Новости, 11.09.2024
Молдавия готова потерять суверенитет ради евроинтеграции, считает депутат
Молдавия стремится стать частью ЕС и готова потерять ради этого суверенитет и независимость, хотя власти не могут предсказать, что будет дальше с самим... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:28
2024-09-11T20:28
в мире
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украина
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Молдавия стремится стать частью ЕС и готова потерять ради этого суверенитет и независимость, хотя власти не могут предсказать, что будет дальше с самим Евросоюзом, считает депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. Референдум подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране. "Еще неизвестно куда потечет мысль европейцев в плане изменения основ Евросоюза! Мы с вами этого не знаем. Но мы полностью отдаем наш суверенитет туда! И народ Молдавии, являющийся единственным истинным владельцем и хранителем суверенитета, лишается его! В результате Молдавия перестает быть независимой страной, так как от людей больше ничего зависеть не будет", - заявил Старыш в эфире телеканала GRT. По его словам, европейское законодательство прямо сейчас меняется, поскольку Европа заявляет что она становится оборонительным союзом. "Не союзом развития, не союзом мира, не союзом добра, справедливости и так далее. А оборонительным союзом! У меня вопрос: что в оборонительном союзе делать нейтральному государству?!", - добавил депутат. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240910/moldavija-1971854873.html
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971841663.html
https://ria.ru/20240811/moldavija-1965508757.html
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в мире, молдавия, украина, европа, илан шор, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Европа, Илан Шор, Игорь Додон, Евросоюз
Молдавия готова потерять суверенитет ради евроинтеграции, считает депутат

Депутат Старыш: Молдавия готова потерять суверенитет ради евроинтеграции

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Молдавия стремится стать частью ЕС и готова потерять ради этого суверенитет и независимость, хотя власти не могут предсказать, что будет дальше с самим Евросоюзом, считает депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. Референдум подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
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"Еще неизвестно куда потечет мысль европейцев в плане изменения основ Евросоюза! Мы с вами этого не знаем. Но мы полностью отдаем наш суверенитет туда! И народ Молдавии, являющийся единственным истинным владельцем и хранителем суверенитета, лишается его! В результате Молдавия перестает быть независимой страной, так как от людей больше ничего зависеть не будет", - заявил Старыш в эфире телеканала GRT.
По его словам, европейское законодательство прямо сейчас меняется, поскольку Европа заявляет что она становится оборонительным союзом.
"Не союзом развития, не союзом мира, не союзом добра, справедливости и так далее. А оборонительным союзом! У меня вопрос: что в оборонительном союзе делать нейтральному государству?!", - добавил депутат.
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Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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