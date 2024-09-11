https://ria.ru/20240911/moldaviya-1972161675.html

Молдавскую партию "Шанс" лишили возможности участвовать в референдуме

Молдавскую партию "Шанс" лишили возможности участвовать в референдуме - РИА Новости, 11.09.2024

Молдавскую партию "Шанс" лишили возможности участвовать в референдуме

Апелляционная палата Бельц оставила в силе запрет на деятельность оппозиционной в Молдавии партии "Шанс", тем самым лишив ее возможности принять участие в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:54

2024-09-11T18:54

2024-09-11T18:54

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Апелляционная палата Бельц оставила в силе запрет на деятельность оппозиционной в Молдавии партии "Шанс", тем самым лишив ее возможности принять участие в референдуме, сообщили в пресс-службе политсилы. Суд Бельц 16 августа поддержал запрос министерства юстиции и Центризбиркома об ограничении деятельности партии "Шанс" на 3 месяца из-за проблем с финансовыми отчетами. Решение было опротестовано в Апелляционной палате. ЦИК допустил партию "Шанс" к участию в референдуме о евроинтеграции, но предупредил, что отзовет свое решение, если Апелляционная палата Бельц поддержит решение первой инстанции. "Апелляционный суд Бельц не согласился с нашей претензией — мы оспаривали ограничение на деятельность "Шанса". В середине августа нас "завернули" на три месяца — как раз на время, которое включает подготовку и сами выборы. Что это значит? Нам официально запретили участвовать в республиканском референдуме. Вероятно, ради этого все и делалось. Правящая элита не хочет слышать критику", - сообщается в Telegram-канале партии. Представители "Шанса" отмечают, что они стали первой партией, которую ограничили в работе. Оппозиция полагает, что это борьба с неудобными для властей союзами, поскольку партия "Шанс" входил в блок "Победа". "Мы заявляем, что постановление суда незаконное — оснований для запрета нашей деятельности нет. Что касается закона, то его применили ошибочно и субъективно. Уверяем, товарищ президент, этот вердикт делает "Шанс" лишь сильнее: нас не сломить, мы будет говорить открыто и честно. Наш протест — это борьба за справедливость", - подчеркивается в заявлении политсилы. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. Референдум подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.

https://ria.ru/20240911/moldaviya-1972120962.html

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