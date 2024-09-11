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Боля подал жалобу на Санду в ЦИК Молдавии - РИА Новости, 11.09.2024
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14:38 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/moldaviya-1972096655.html
Боля подал жалобу на Санду в ЦИК Молдавии
Боля подал жалобу на Санду в ЦИК Молдавии - РИА Новости, 11.09.2024
Боля подал жалобу на Санду в ЦИК Молдавии
Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил в своем Telegram-канале, что подал жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на президента республики... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:38
2024-09-11T14:38
в мире
молдавия
василий боля
майя санду
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил в своем Telegram-канале, что подал жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на президента республики Майю Санду, обвинив ее в многочисленных нарушениях избирательного законодательства. Апелляционная палата Кишинева во вторник поддержала решение ЦИК об отказе Боле в участии в президентских выборах. Политик выдвигался сначала как представитель оппозиционного блока "Победа", а затем — как независимый кандидат. ЦИК Молдавии дважды отказал Боле в регистрации инициативной группы по сбору подписей в его поддержку. Депутат опротестовывает решение ЦИК в Высшей судебной палате. "Госпожа президент несколько раз грубо нарушила избирательное законодательство. По закону, агитация начинается не ранее, чем за 30 дней до дня голосования, то есть с 20 октября. Тем не менее, ещё в августе Санду выступила с призывом к гражданам принять участие в референдуме, а агитационное видео было выложено в ее официальных аккаунтах в соцсетях. Запись проводилась в президентском кабинете на фоне флага ЕС", — написал Боля. Депутат отметил, что действия президента являются "плевком в национальное законодательство", выделив несколько грубых нарушений: прямое использование административного ресурса, использование государственных средств в политических целях, завуалированную пропаганду за присоединение к ЕС и незаконную агитацию за референдум без регистрации в качестве участника. "Пренебрежение законами — это характерная черта поведения всей прозападной властной верхушки", — добавил Боля, выразив сомнения в честности предстоящего избирательного процесса. Референдум по вопросу возможного вступления Молдавии в Европейский союз назначен в один день с президентскими выборами, которые пройдут 20 октября. Число кандидатов на пост главы республики на текущий момент сократилось с 18 до 16 человек. ЕС ранее принял решение о запуске переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в союзе. В июне 2022 года Украине и Молдавии был предоставлен статус кандидатов в ЕС, однако начало переговоров не гарантирует обязательного вступления стран в Евросоюз. Процесс может занять годы, как это произошло с Турцией, Северной Македонией, Черногорией и Сербией. Хорватия стала последним государством, вступившим в ЕС в 2013 году после десятилетнего процесса.
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971881330.html
https://ria.ru/20240911/moldavija-1972022347.html
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в мире, молдавия, василий боля, майя санду, блок "победа"
В мире, Молдавия, Василий Боля, Майя Санду, Блок "Победа"
Боля подал жалобу на Санду в ЦИК Молдавии

Депутат Боля обвинил Санду в нарушении избирательного законодательства Молдавии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил в своем Telegram-канале, что подал жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на президента республики Майю Санду, обвинив ее в многочисленных нарушениях избирательного законодательства.
Апелляционная палата Кишинева во вторник поддержала решение ЦИК об отказе Боле в участии в президентских выборах. Политик выдвигался сначала как представитель оппозиционного блока "Победа", а затем — как независимый кандидат. ЦИК Молдавии дважды отказал Боле в регистрации инициативной группы по сбору подписей в его поддержку. Депутат опротестовывает решение ЦИК в Высшей судебной палате.
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"Госпожа президент несколько раз грубо нарушила избирательное законодательство. По закону, агитация начинается не ранее, чем за 30 дней до дня голосования, то есть с 20 октября. Тем не менее, ещё в августе Санду выступила с призывом к гражданам принять участие в референдуме, а агитационное видео было выложено в ее официальных аккаунтах в соцсетях. Запись проводилась в президентском кабинете на фоне флага ЕС", — написал Боля.
Депутат отметил, что действия президента являются "плевком в национальное законодательство", выделив несколько грубых нарушений: прямое использование административного ресурса, использование государственных средств в политических целях, завуалированную пропаганду за присоединение к ЕС и незаконную агитацию за референдум без регистрации в качестве участника. "Пренебрежение законами — это характерная черта поведения всей прозападной властной верхушки", — добавил Боля, выразив сомнения в честности предстоящего избирательного процесса.
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Референдум по вопросу возможного вступления Молдавии в Европейский союз назначен в один день с президентскими выборами, которые пройдут 20 октября. Число кандидатов на пост главы республики на текущий момент сократилось с 18 до 16 человек.
ЕС ранее принял решение о запуске переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в союзе. В июне 2022 года Украине и Молдавии был предоставлен статус кандидатов в ЕС, однако начало переговоров не гарантирует обязательного вступления стран в Евросоюз. Процесс может занять годы, как это произошло с Турцией, Северной Македонией, Черногорией и Сербией. Хорватия стала последним государством, вступившим в ЕС в 2013 году после десятилетнего процесса.
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