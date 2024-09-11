https://ria.ru/20240911/mks-1972185511.html

Корабль "Союз МС-26" пристыковался к МКС

Корабль "Союз МС-26" пристыковался к МКС - РИА Новости, 11.09.2024

Корабль "Союз МС-26" пристыковался к МКС

Корабль "Союз МС-26" с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом пристыковался к Международной космической станции, следует из трансляции... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T22:36

2024-09-11T22:36

2024-09-11T22:53

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роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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алексей овчинин

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БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен — РИА Новости. Корабль "Союз МС-26" с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом пристыковался к Международной космической станции, следует из трансляции "Роскосмоса".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 19^23 мск 11 сентября и чуть менее чем через девять минут вывела его на околоземную орбиту. В процессе полета до МКС "Союз МС-26" сделал два оборота вокруг Земли.На нем на станцию прибыли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Для Овчинина это уже четвертый старт и третья миссия на МКС (в 2018 году из-за аварии ракеты его корабль приземлился через 20 минут после старта). Вагнер будет работать на станции второй раз, а Петтит — четвертый.Российским космонавтам за время полета предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. Кроме того, в декабре 2024 года у них запланирован выход в открытый космос.После выравнивания давления и открытия люков на МКС новый экипаж встретят российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Алесандр Гребёнкин, а также американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.Кононенко, Чуб и Дайсон 23 сентября вернутся на Землю на корабле "Союз МС-25", сейчас пристыкованном к станции.

https://ria.ru/20240911/rekord-1972168794.html

https://ria.ru/20240910/kosmonavt-1971896918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), земля, байконур (город), алексей овчинин, иван вагнер, олег кононенко