https://ria.ru/20240911/mks-1972168233.html

"Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту

"Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту - РИА Новости, 11.09.2024

"Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-26" с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:39

2024-09-11T19:39

2024-09-11T19:55

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космос - риа наука

земля

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-26" с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом, сообщил корреспондент РИА Новости. "Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-26" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — объявил диктор на смотровой площадке.В экипаже корабля россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петтит.Ракета стартовала в 19:23 мск. Специалисты выбрали сверхкороткую двухвитковую схему полета. Стыковка с модулем "Рассвет" запланирована на 22:33 мск.Ожидается, что продолжительность миссии составит 202 суток. Российским космонавтам предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых на станции ранее не проводились. В декабре 2024 года у них запланирован выход в открытый космос.Как рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков, после запуска "Союза" обновился рекорд по одновременному пребыванию людей в космосе — сейчас на орбите находятся 19 человек.Так, помимо стартовавших Овчинина, Вагнера и Петтита, в космосе сейчас работает экипаж МКС: Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Также, накануне на орбиту стартовал американский корабль Crew Dragon с космическими туристами миссии Polaris Dawn. На его борту: Джаред Айзекман, Стотт "Кидд" Потит, Сара Гиллис и Анна Манон. Кроме того, на китайской орбитальной станции "Тяньгун" сейчас работают космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу.

https://ria.ru/20240817/monitor-1966734010.html

https://ria.ru/20240726/zemlya-1962063471.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, земля