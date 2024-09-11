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"Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту - РИА Новости, 11.09.2024
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Наука
 
19:39 11.09.2024 (обновлено: 19:55 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/mks-1972168233.html
"Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту
"Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту - РИА Новости, 11.09.2024
"Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-26" с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:39
2024-09-11T19:55
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-26" с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Есть отделение транспортного пилотируемого корабля &quot;Союз МС-26&quot;. Транспортный пилотируемый корабль &quot;Союз МС-26&quot; выведен на орбиту искусственного спутника Земли&quot;, — объявил диктор на смотровой площадке.В экипаже корабля россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петтит.Ракета стартовала в 19:23 мск. Специалисты выбрали сверхкороткую двухвитковую схему полета. Стыковка с модулем "Рассвет" запланирована на 22:33 мск.Ожидается, что продолжительность миссии составит 202 суток. Российским космонавтам предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых на станции ранее не проводились. В декабре 2024 года у них запланирован выход в открытый космос.Как рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков, после запуска "Союза" обновился рекорд по одновременному пребыванию людей в космосе — сейчас на орбите находятся 19 человек.Так, помимо стартовавших Овчинина, Вагнера и Петтита, в космосе сейчас работает экипаж МКС: Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Также, накануне на орбиту стартовал американский корабль Crew Dragon с космическими туристами миссии Polaris Dawn. На его борту: Джаред Айзекман, Стотт "Кидд" Потит, Сара Гиллис и Анна Манон. Кроме того, на китайской орбитальной станции "Тяньгун" сейчас работают космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу.
https://ria.ru/20240817/monitor-1966734010.html
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"Союз МС-26" с новым экипажем МКС вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-26" с новым экипажем МКС

© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"МКС
МКС - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
МКС. Архивное фото
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-26" с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-26" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — объявил диктор на смотровой площадке.

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В экипаже корабля россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петтит.
Ракета стартовала в 19:23 мск. Специалисты выбрали сверхкороткую двухвитковую схему полета. Стыковка с модулем "Рассвет" запланирована на 22:33 мск.
Ожидается, что продолжительность миссии составит 202 суток. Российским космонавтам предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых на станции ранее не проводились. В декабре 2024 года у них запланирован выход в открытый космос.
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Как рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков, после запуска "Союза" обновился рекорд по одновременному пребыванию людей в космосе — сейчас на орбите находятся 19 человек.
Так, помимо стартовавших Овчинина, Вагнера и Петтита, в космосе сейчас работает экипаж МКС: Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Также, накануне на орбиту стартовал американский корабль Crew Dragon с космическими туристами миссии Polaris Dawn. На его борту: Джаред Айзекман, Стотт "Кидд" Потит, Сара Гиллис и Анна Манон. Кроме того, на китайской орбитальной станции "Тяньгун" сейчас работают космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу.
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