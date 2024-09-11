Рейтинг@Mail.ru
Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mishustin-1972018107.html
Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин
Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.09.2024
Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин
Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в сельскохозяйственный сектор в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:04
2024-09-11T11:04
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951983430_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_98a1fbf6a562e65986a4920b298e8067.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в сельскохозяйственный сектор в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в этот сектор. И в минувшем году создано или модернизировано еще более ста объектов в АПК. Ведем работу и по формированию условий для малого агробизнеса. В том числе – для владельцев личных подсобных хозяйств, которым новые инструменты их поддержки доступны уже второй год", - сказал Мишустин. Он отметил, что на Едином портале госуслуг продолжают появляться сервисы для удобства представителей отрасли, включая возможности досу­дебного обжалования. Кроме того, в рамках программы льготного лизинга идет обновление парка сельхозтехники. "За прошлый год прирост составил 19 процентов", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240604/putin-1950506018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951983430_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_e347440db1631a9a25c5cd4b65f8373c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин

Мишустин: предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в АПК

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в сельскохозяйственный сектор в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза.
"Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в этот сектор. И в минувшем году создано или модернизировано еще более ста объектов в АПК. Ведем работу и по формированию условий для малого агробизнеса. В том числе – для владельцев личных подсобных хозяйств, которым новые инструменты их поддержки доступны уже второй год", - сказал Мишустин.
Он отметил, что на Едином портале госуслуг продолжают появляться сервисы для удобства представителей отрасли, включая возможности досу­дебного обжалования. Кроме того, в рамках программы льготного лизинга идет обновление парка сельхозтехники. "За прошлый год прирост составил 19 процентов", - подчеркнул премьер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Путин призвал создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей
4 июня, 19:56
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала