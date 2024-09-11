https://ria.ru/20240911/mishustin-1972018107.html

Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин

Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.09.2024

Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин

Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в сельскохозяйственный сектор в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:04

2024-09-11T11:04

2024-09-11T11:04

экономика

россия

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в сельскохозяйственный сектор в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в этот сектор. И в минувшем году создано или модернизировано еще более ста объектов в АПК. Ведем работу и по формированию условий для малого агробизнеса. В том числе – для владельцев личных подсобных хозяйств, которым новые инструменты их поддержки доступны уже второй год", - сказал Мишустин. Он отметил, что на Едином портале госуслуг продолжают появляться сервисы для удобства представителей отрасли, включая возможности досу­дебного обжалования. Кроме того, в рамках программы льготного лизинга идет обновление парка сельхозтехники. "За прошлый год прирост составил 19 процентов", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20240604/putin-1950506018.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)