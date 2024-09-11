https://ria.ru/20240911/mishustin-1972018107.html
Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин
Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.09.2024
Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин
Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в сельскохозяйственный сектор в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:04
2024-09-11T11:04
2024-09-11T11:04
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в сельскохозяйственный сектор в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в этот сектор. И в минувшем году создано или модернизировано еще более ста объектов в АПК. Ведем работу и по формированию условий для малого агробизнеса. В том числе – для владельцев личных подсобных хозяйств, которым новые инструменты их поддержки доступны уже второй год", - сказал Мишустин. Он отметил, что на Едином портале госуслуг продолжают появляться сервисы для удобства представителей отрасли, включая возможности досудебного обжалования. Кроме того, в рамках программы льготного лизинга идет обновление парка сельхозтехники. "За прошлый год прирост составил 19 процентов", - подчеркнул премьер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Предприниматели заинтересованы во вложениях в АПК, заявил Мишустин
Мишустин: предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в АПК
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в сельскохозяйственный сектор в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза.
"Предприниматели по-прежнему заинтересованы во вложениях в этот сектор. И в минувшем году создано или модернизировано еще более ста объектов в АПК. Ведем работу и по формированию условий для малого агробизнеса. В том числе – для владельцев личных подсобных хозяйств, которым новые инструменты их поддержки доступны уже второй год", - сказал Мишустин.
Он отметил, что на Едином портале госуслуг продолжают появляться сервисы для удобства представителей отрасли, включая возможности досудебного обжалования. Кроме того, в рамках программы льготного лизинга идет обновление парка сельхозтехники. "За прошлый год прирост составил 19 процентов", - подчеркнул премьер.