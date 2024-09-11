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Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки - РИА Новости, 11.09.2024
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10:32 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007354.html
Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки
Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки - РИА Новости, 11.09.2024
Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки
Важно внедрять в агропромышленный комплекс России новые научно-технические разработки и привлекать молодых специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:32
2024-09-11T10:32
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Важно внедрять в агропромышленный комплекс России новые научно-технические разработки и привлекать молодых специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Важно не только активно исполь­зовать действующие инструменты, но и внедрять новые научно-технологические разработки с учетом потребностей отрасли. А также привлекать молодых специалистов, помогая им с профес­сиональной ориентацией уже в школе. Для этого были открыты около четырех тысяч профильных агротех­нологических классов. И, конечно, надо внимательно относиться к мнению людей, занятых в агропромышленном комплексе. Выстраивать обратную связь, как говорит президент", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки

Мишустин: важно внедрять в АПК новые научно-технические разработки

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Важно внедрять в агропромышленный комплекс России новые научно-технические разработки и привлекать молодых специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза.
"Важно не только активно исполь­зовать действующие инструменты, но и внедрять новые научно-технологические разработки с учетом потребностей отрасли. А также привлекать молодых специалистов, помогая им с профес­сиональной ориентацией уже в школе. Для этого были открыты около четырех тысяч профильных агротех­нологических классов. И, конечно, надо внимательно относиться к мнению людей, занятых в агропромышленном комплексе. Выстраивать обратную связь, как говорит президент", - сказал Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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