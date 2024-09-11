https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007354.html

Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки

Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки - РИА Новости, 11.09.2024

Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки

Важно внедрять в агропромышленный комплекс России новые научно-технические разработки и привлекать молодых специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:32

2024-09-11T10:32

2024-09-11T10:32

россия

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Важно внедрять в агропромышленный комплекс России новые научно-технические разработки и привлекать молодых специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Важно не только активно исполь­зовать действующие инструменты, но и внедрять новые научно-технологические разработки с учетом потребностей отрасли. А также привлекать молодых специалистов, помогая им с профес­сиональной ориентацией уже в школе. Для этого были открыты около четырех тысяч профильных агротех­нологических классов. И, конечно, надо внимательно относиться к мнению людей, занятых в агропромышленном комплексе. Выстраивать обратную связь, как говорит президент", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240618/mishustin-1953700213.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика