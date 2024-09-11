https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007354.html
Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки
Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки - РИА Новости, 11.09.2024
Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки
Важно внедрять в агропромышленный комплекс России новые научно-технические разработки и привлекать молодых специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:32
2024-09-11T10:32
2024-09-11T10:32
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Важно внедрять в агропромышленный комплекс России новые научно-технические разработки и привлекать молодых специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Важно не только активно использовать действующие инструменты, но и внедрять новые научно-технологические разработки с учетом потребностей отрасли. А также привлекать молодых специалистов, помогая им с профессиональной ориентацией уже в школе. Для этого были открыты около четырех тысяч профильных агротехнологических классов. И, конечно, надо внимательно относиться к мнению людей, занятых в агропромышленном комплексе. Выстраивать обратную связь, как говорит президент", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240618/mishustin-1953700213.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Мишустин призвал внедрять в АПК новые разработки
Мишустин: важно внедрять в АПК новые научно-технические разработки
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Важно внедрять в агропромышленный комплекс России новые научно-технические разработки и привлекать молодых специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза.
"Важно не только активно использовать действующие инструменты, но и внедрять новые научно-технологические разработки с учетом потребностей отрасли. А также привлекать молодых специалистов, помогая им с профессиональной ориентацией уже в школе. Для этого были открыты около четырех тысяч профильных агротехнологических классов. И, конечно, надо внимательно относиться к мнению людей, занятых в агропромышленном комплексе. Выстраивать обратную связь, как говорит президент", - сказал Мишустин.