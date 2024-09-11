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Подполье сообщило об ударе по личному составу ВСУ в Миргороде - РИА Новости, 11.09.2024
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09:40 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mirgorod-1971994042.html
Подполье сообщило об ударе по личному составу ВСУ в Миргороде
Подполье сообщило об ударе по личному составу ВСУ в Миргороде - РИА Новости, 11.09.2024
Подполье сообщило об ударе по личному составу ВСУ в Миргороде
Район дислокации 69-го батальона ВСУ в Миргороде, куда прибыл личный состав, попал под удар, туда выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:40
2024-09-11T09:40
в мире
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Район дислокации 69-го батальона ВСУ в Миргороде, куда прибыл личный состав, попал под удар, туда выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В 23.15 (мск вторника - ред.) в Миргороде раздался взрыв большой мощности... Удар был в стороне 69-го радиотехнического батальона (воинская часть А-0732). Это юго-восточная часть города, недалеко от военного аэродрома, который используется ВСУ для ремонта и стоянки самолетов, наносящих удары во Крыму и новым территориям", - заявил Лебедев. Как сообщили источники Лебедева в подполье, за последние несколько дней в сторону военной части прибывали автобусы с личным составом. После взрыва к месту прилета направились "скорые" из разных частей города.
https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html
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в мире, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по личному составу ВСУ в Миргороде

Подполье: в Мирогороде попал под удар район дислокации 69-го батальона ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи на Украине
Автомобили скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автомобили скорой помощи на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Район дислокации 69-го батальона ВСУ в Миргороде, куда прибыл личный состав, попал под удар, туда выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 23.15 (мск вторника - ред.) в Миргороде раздался взрыв большой мощности... Удар был в стороне 69-го радиотехнического батальона (воинская часть А-0732). Это юго-восточная часть города, недалеко от военного аэродрома, который используется ВСУ для ремонта и стоянки самолетов, наносящих удары во Крыму и новым территориям", - заявил Лебедев.
Как сообщили источники Лебедева в подполье, за последние несколько дней в сторону военной части прибывали автобусы с личным составом. После взрыва к месту прилета направились "скорые" из разных частей города.
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