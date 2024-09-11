https://ria.ru/20240911/mirgorod-1971994042.html

Подполье сообщило об ударе по личному составу ВСУ в Миргороде

Подполье сообщило об ударе по личному составу ВСУ в Миргороде - РИА Новости, 11.09.2024

Подполье сообщило об ударе по личному составу ВСУ в Миргороде

Район дислокации 69-го батальона ВСУ в Миргороде, куда прибыл личный состав, попал под удар, туда выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:40

2024-09-11T09:40

2024-09-11T09:40

в мире

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Район дислокации 69-го батальона ВСУ в Миргороде, куда прибыл личный состав, попал под удар, туда выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В 23.15 (мск вторника - ред.) в Миргороде раздался взрыв большой мощности... Удар был в стороне 69-го радиотехнического батальона (воинская часть А-0732). Это юго-восточная часть города, недалеко от военного аэродрома, который используется ВСУ для ремонта и стоянки самолетов, наносящих удары во Крыму и новым территориям", - заявил Лебедев. Как сообщили источники Лебедева в подполье, за последние несколько дней в сторону военной части прибывали автобусы с личным составом. После взрыва к месту прилета направились "скорые" из разных частей города.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лебедев, вооруженные силы украины