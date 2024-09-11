https://ria.ru/20240911/minselkhoz-1972069564.html

Патрушев призвал сохранить стабильные цены на продовольственном рынке

Патрушев призвал сохранить стабильные цены на продовольственном рынке - РИА Новости, 11.09.2024

Патрушев призвал сохранить стабильные цены на продовольственном рынке

Минсельхоз должен отвечать за доступность продуктов на прилавках, необходимо выработать меры, которые позволят нивелировать ценовые колебания на рынке... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:04

2024-09-11T13:04

2024-09-11T13:06

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минсельхоз должен отвечать за доступность продуктов на прилавках, необходимо выработать меры, которые позволят нивелировать ценовые колебания на рынке продовольствия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В фокусе внимание министерства должны оставаться вопросы, связанные с сохранением стабильной ценовой ситуации. В рамках межведомственного диалога необходима выработка своевременных мер, которые позволят нивелировать ценовые колебания на рынке продовольствия и Минсельхоз должен занимать в данном вопросе проактивную позицию", - сказал Патрушев на заседании коллегии Минсельхоза. Он подчеркнул, что Минсельхоз отвечает не только за производство, "но и за доступность продуктовой линейки на прилавках".

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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)