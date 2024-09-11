https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды - РИА Новости, 11.09.2024
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды
Крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в России почти исчерпаны, дальнейший потенциал - в Арктике и труднодоступных регионах Дальнего... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:53
2024-09-11T16:53
2024-09-11T17:40
экономика
россия
дальний восток
арктика
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в России почти исчерпаны, дальнейший потенциал - в Арктике и труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться всё дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири. Потенциал там есть: только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий геологически изучено", – сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.
https://ria.ru/20240911/putin-1972124650.html
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экономика, россия, дальний восток, арктика, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Арктика, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды
Козлов: легкодоступные месторождения ископаемых в России почти исчерпаны