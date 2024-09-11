Рейтинг@Mail.ru
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 11.09.2024 (обновлено: 17:40 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды - РИА Новости, 11.09.2024
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды
Крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в России почти исчерпаны, дальнейший потенциал - в Арктике и труднодоступных регионах Дальнего... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:53
2024-09-11T17:40
экономика
россия
дальний восток
арктика
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в России почти исчерпаны, дальнейший потенциал - в Арктике и труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться всё дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири. Потенциал там есть: только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий геологически изучено", – сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.
https://ria.ru/20240911/putin-1972124650.html
россия
дальний восток
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дальний восток, арктика, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Арктика, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды

Козлов: легкодоступные месторождения ископаемых в России почти исчерпаны

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в России почти исчерпаны, дальнейший потенциал - в Арктике и труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться всё дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири. Потенциал там есть: только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий геологически изучено", – сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе
Вчера, 16:38
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокАрктикаАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала