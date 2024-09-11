https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html

Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды

Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды - РИА Новости, 11.09.2024

Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды

Крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в России почти исчерпаны, дальнейший потенциал - в Арктике и труднодоступных регионах Дальнего... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:53

2024-09-11T16:53

2024-09-11T17:40

экономика

россия

дальний восток

арктика

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в России почти исчерпаны, дальнейший потенциал - в Арктике и труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться всё дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири. Потенциал там есть: только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий геологически изучено", – сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

https://ria.ru/20240911/putin-1972124650.html

россия

дальний восток

арктика

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экономика, россия, дальний восток, арктика, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)