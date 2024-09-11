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Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору, заявил МИД - РИА Новости, 11.09.2024
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18:46 11.09.2024 (обновлено: 18:51 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/mid-1972159407.html
Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору, заявил МИД
Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору, заявил МИД - РИА Новости, 11.09.2024
Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору, заявил МИД
Россия исходит из того, что ее разъяснения и аргументация по вопросу Зангезурского коридора были услышаны иранской стороной, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:46
2024-09-11T18:51
россия
москва
тегеран (город)
мария захарова
мид ирана
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
иран
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что ее разъяснения и аргументация по вопросу Зангезурского коридора были услышаны иранской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я видела заявления, которые атрибутированы министерством иностранных дел Ирана о том, что речь шла о беседе, о приглашении (посла России - ред.). Видела также, что в СМИ была другая интерпретация, но я опираюсь на официальную. Видела и заявления иранских депутатов, которые выступили с критикой позиции России по так называемому Зангезурскому коридору", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя материалы в прессе о беседе российского посла в МИД Ирана. Она добавила, что Россия находится в контакте с иранскими партнерами, это постоянный контакт. "Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет. Мы исходим из того, что изложенная нами аргументация была услышана и воспринята в Тегеране", - отметила Захарова. По ее словам, антироссийскую информационную кампанию инспирировали определенные круги, которые используют любую, даже самую нелепую возможность, чтобы внести разлад в отношения расширяющегося стратегического партнерства между Москвой и Тегераном. "Те, кто стоят за подобными провокациями, делают это, очевидно, не без подсказки в интересах Запада. Потому что, от подобного развития событий, от подобных информационных кампаний выигрывают только западники", - заключила Захарова.
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россия, москва, тегеран (город), мария захарова, мид ирана, министерство внутренних дел рф (мвд россии), иран
Россия, Москва, Тегеран (город), Мария Захарова, МИД Ирана, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Иран
Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору, заявил МИД

МИД: РФ исходит из того, что Иран услышал ее позицию по Зангезурскому коридору

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что ее разъяснения и аргументация по вопросу Зангезурского коридора были услышаны иранской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Я видела заявления, которые атрибутированы министерством иностранных дел Ирана о том, что речь шла о беседе, о приглашении (посла России - ред.). Видела также, что в СМИ была другая интерпретация, но я опираюсь на официальную. Видела и заявления иранских депутатов, которые выступили с критикой позиции России по так называемому Зангезурскому коридору", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя материалы в прессе о беседе российского посла в МИД Ирана.
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Она добавила, что Россия находится в контакте с иранскими партнерами, это постоянный контакт.
"Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет. Мы исходим из того, что изложенная нами аргументация была услышана и воспринята в Тегеране", - отметила Захарова.
По ее словам, антироссийскую информационную кампанию инспирировали определенные круги, которые используют любую, даже самую нелепую возможность, чтобы внести разлад в отношения расширяющегося стратегического партнерства между Москвой и Тегераном.
"Те, кто стоят за подобными провокациями, делают это, очевидно, не без подсказки в интересах Запада. Потому что, от подобного развития событий, от подобных информационных кампаний выигрывают только западники", - заключила Захарова.
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