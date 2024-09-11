Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору, заявил МИД
МИД: РФ исходит из того, что Иран услышал ее позицию по Зангезурскому коридору
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что ее разъяснения и аргументация по вопросу Зангезурского коридора были услышаны иранской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Я видела заявления, которые атрибутированы министерством иностранных дел Ирана о том, что речь шла о беседе, о приглашении (посла России - ред.). Видела также, что в СМИ была другая интерпретация, но я опираюсь на официальную. Видела и заявления иранских депутатов, которые выступили с критикой позиции России по так называемому Зангезурскому коридору", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя материалы в прессе о беседе российского посла в МИД Ирана.
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Она добавила, что Россия находится в контакте с иранскими партнерами, это постоянный контакт.
"Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет. Мы исходим из того, что изложенная нами аргументация была услышана и воспринята в Тегеране", - отметила Захарова.
"Те, кто стоят за подобными провокациями, делают это, очевидно, не без подсказки в интересах Запада. Потому что, от подобного развития событий, от подобных информационных кампаний выигрывают только западники", - заключила Захарова.
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