https://ria.ru/20240911/mid-1972159407.html

Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору, заявил МИД

Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору, заявил МИД - РИА Новости, 11.09.2024

Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору, заявил МИД

Россия исходит из того, что ее разъяснения и аргументация по вопросу Зангезурского коридора были услышаны иранской стороной, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:46

2024-09-11T18:46

2024-09-11T18:51

россия

москва

тегеран (город)

мария захарова

мид ирана

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

иран

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что ее разъяснения и аргументация по вопросу Зангезурского коридора были услышаны иранской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я видела заявления, которые атрибутированы министерством иностранных дел Ирана о том, что речь шла о беседе, о приглашении (посла России - ред.). Видела также, что в СМИ была другая интерпретация, но я опираюсь на официальную. Видела и заявления иранских депутатов, которые выступили с критикой позиции России по так называемому Зангезурскому коридору", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя материалы в прессе о беседе российского посла в МИД Ирана. Она добавила, что Россия находится в контакте с иранскими партнерами, это постоянный контакт. "Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет. Мы исходим из того, что изложенная нами аргументация была услышана и воспринята в Тегеране", - отметила Захарова. По ее словам, антироссийскую информационную кампанию инспирировали определенные круги, которые используют любую, даже самую нелепую возможность, чтобы внести разлад в отношения расширяющегося стратегического партнерства между Москвой и Тегераном. "Те, кто стоят за подобными провокациями, делают это, очевидно, не без подсказки в интересах Запада. Потому что, от подобного развития событий, от подобных информационных кампаний выигрывают только западники", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20240831/iran-1969731578.html

https://ria.ru/20240806/shoygu-1964416008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, тегеран (город), мария захарова, мид ирана, министерство внутренних дел рф (мвд россии), иран