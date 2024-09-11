https://ria.ru/20240911/mid-1972111010.html
США и Британия пытались дестабилизировать ситуацию в России, заявили в МИД
США и Британия пытались дестабилизировать ситуацию в России, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2024
США и Британия пытались дестабилизировать ситуацию в России, заявили в МИД
США и Великобритания пытались дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ, Москва предупреждала эти страны, что будет пресекать такие попытки, заявила... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:37
2024-09-11T15:37
2024-09-11T15:37
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США и Великобритания пытались дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ, Москва предупреждала эти страны, что будет пресекать такие попытки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Неоднократно предупреждали британских, американских официальных представителей, в том числе глав дипмиссий этих стран в Москве, что вмешательство во внутренние дела РФ, включая подрывные акции, распространение дезинформации в контексте выборов будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к таким действиям сотрудников", - сказала она в ходе брифинга. По её словам, РФ известно о непрекращающихся усилиях британских и американских властей, спецслужб дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ. Она добавила, что попытки "использовать несистемную оппозицию" и "поощрить её к насильственным протестам", в том числе в привязке к выборам, обречены на провал.
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в мире, здоровье - общество, россия, москва, сша, мария захарова
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Москва, США, Мария Захарова
США и Британия пытались дестабилизировать ситуацию в России, заявили в МИД
Захарова: США и Британия пытались дестабилизировать ситуацию в России
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США и Великобритания пытались дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ, Москва предупреждала эти страны, что будет пресекать такие попытки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Неоднократно предупреждали британских, американских официальных представителей, в том числе глав дипмиссий этих стран в Москве, что вмешательство во внутренние дела РФ, включая подрывные акции, распространение дезинформации в контексте выборов будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к таким действиям сотрудников", - сказала она в ходе брифинга.
По её словам, РФ известно о непрекращающихся усилиях британских и американских властей, спецслужб дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ. Она добавила, что попытки "использовать несистемную оппозицию" и "поощрить её к насильственным протестам", в том числе в привязке к выборам, обречены на провал.