https://ria.ru/20240911/mid-1972098742.html

В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами

В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами - РИА Новости, 11.09.2024

В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами

Россия фиксирует очередные нарушения российской границы западными журналистами, правоохранительные органы исследуют, как они появляются на территории страны, и... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:48

2024-09-11T14:48

2024-09-11T15:00

россия

мария захарова

курская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия фиксирует очередные нарушения российской границы западными журналистами, правоохранительные органы исследуют, как они появляются на территории страны, и принимают по ним решения в рамках закона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Фиксируются очередные нарушения российской границы западными журналистами в ходе организованных бандеровцами пресс-туров в Курскую область России... Естественно, наши правоохранительные органы исследуют, как эти корреспонденты оказались на территории Российской Федерации, и по ним принимаются соответствующие решения в рамках российского законодательства", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20240904/zhurnalisty-1970501176.html

россия

курская область

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2024

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россия, мария захарова, курская область