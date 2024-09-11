https://ria.ru/20240911/mid-1972098742.html
В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами
В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами - РИА Новости, 11.09.2024
В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами
Россия фиксирует очередные нарушения российской границы западными журналистами, правоохранительные органы исследуют, как они появляются на территории страны, и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:48
2024-09-11T14:48
2024-09-11T15:00
россия
мария захарова
курская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия фиксирует очередные нарушения российской границы западными журналистами, правоохранительные органы исследуют, как они появляются на территории страны, и принимают по ним решения в рамках закона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Фиксируются очередные нарушения российской границы западными журналистами в ходе организованных бандеровцами пресс-туров в Курскую область России... Естественно, наши правоохранительные органы исследуют, как эти корреспонденты оказались на территории Российской Федерации, и по ним принимаются соответствующие решения в рамках российского законодательства", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20240904/zhurnalisty-1970501176.html
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россия, мария захарова, курская область
Россия, Мария Захарова, Курская область
В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами
В РФ зафиксировали очередные нарушения границы страны западными журналистами