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В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами - РИА Новости, 11.09.2024
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14:48 11.09.2024 (обновлено: 15:00 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/mid-1972098742.html
В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами
В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами - РИА Новости, 11.09.2024
В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами
Россия фиксирует очередные нарушения российской границы западными журналистами, правоохранительные органы исследуют, как они появляются на территории страны, и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:48
2024-09-11T15:00
россия
мария захарова
курская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия фиксирует очередные нарушения российской границы западными журналистами, правоохранительные органы исследуют, как они появляются на территории страны, и принимают по ним решения в рамках закона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Фиксируются очередные нарушения российской границы западными журналистами в ходе организованных бандеровцами пресс-туров в Курскую область России... Естественно, наши правоохранительные органы исследуют, как эти корреспонденты оказались на территории Российской Федерации, и по ним принимаются соответствующие решения в рамках российского законодательства", - сказала Захарова на брифинге.
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россия
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россия, мария захарова, курская область
Россия, Мария Захарова, Курская область
В России зафиксировали очередные нарушения границы западными журналистами

В РФ зафиксировали очередные нарушения границы страны западными журналистами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия фиксирует очередные нарушения российской границы западными журналистами, правоохранительные органы исследуют, как они появляются на территории страны, и принимают по ним решения в рамках закона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Фиксируются очередные нарушения российской границы западными журналистами в ходе организованных бандеровцами пресс-туров в Курскую область России... Естественно, наши правоохранительные органы исследуют, как эти корреспонденты оказались на территории Российской Федерации, и по ним принимаются соответствующие решения в рамках российского законодательства", - сказала Захарова на брифинге.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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