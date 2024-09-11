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Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева - РИА Новости, 11.09.2024
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14:38 11.09.2024 (обновлено: 14:51 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/mid-1972096564.html
Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева
Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева - РИА Новости, 11.09.2024
Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева
Россия призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом, и давать им оценку,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:38
2024-09-11T14:51
атака украинских бпла в раменском
россия
киев
вооруженные силы украины
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом, и давать им оценку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На брифинге она перечислила ряд атак на объекты гражданской инфраструктуры в регионах России, а также указала на истязание военнопленных и мирных жителей бойцами ВСУ."Мы призываем международные структуры не закрывать глаза на эти и другие преступления киевского режима, в том числе и в первую очередь террористического характера, и давать им должную оценку, не оставлять их без реакции", - сказала Захарова.По ее оценке, за такие преступления ответственны в том числе западные хозяева киевского режима, а не только сам Киев."Российские правоохранительные фиксируют каждое преступление, и все причастные обязательно ответят по всей строгости закона", - подчеркнула официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972067874.html
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атака украинских бпла в раменском, россия, киев, вооруженные силы украины, мария захарова, в мире
Атака украинских БПЛА в Раменском, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, В мире
Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева

Россия призвала международные структуры не закрывать глаза на преступления Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом, и давать им оценку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге она перечислила ряд атак на объекты гражданской инфраструктуры в регионах России, а также указала на истязание военнопленных и мирных жителей бойцами ВСУ.
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"Мы призываем международные структуры не закрывать глаза на эти и другие преступления киевского режима, в том числе и в первую очередь террористического характера, и давать им должную оценку, не оставлять их без реакции", - сказала Захарова.
По ее оценке, за такие преступления ответственны в том числе западные хозяева киевского режима, а не только сам Киев.
"Российские правоохранительные фиксируют каждое преступление, и все причастные обязательно ответят по всей строгости закона", - подчеркнула официальный представитель МИД.
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Атака украинских БПЛА в РаменскомРоссияКиевВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваВ мире
 
 
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