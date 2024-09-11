https://ria.ru/20240911/mid-1972096564.html
Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева
Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева - РИА Новости, 11.09.2024
Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева
Россия призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом, и давать им оценку,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:38
2024-09-11T14:38
2024-09-11T14:51
атака украинских бпла в раменском
россия
киев
вооруженные силы украины
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом, и давать им оценку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На брифинге она перечислила ряд атак на объекты гражданской инфраструктуры в регионах России, а также указала на истязание военнопленных и мирных жителей бойцами ВСУ."Мы призываем международные структуры не закрывать глаза на эти и другие преступления киевского режима, в том числе и в первую очередь террористического характера, и давать им должную оценку, не оставлять их без реакции", - сказала Захарова.По ее оценке, за такие преступления ответственны в том числе западные хозяева киевского режима, а не только сам Киев."Российские правоохранительные фиксируют каждое преступление, и все причастные обязательно ответят по всей строгости закона", - подчеркнула официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972067874.html
https://ria.ru/20240911/mid-1972098742.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака украинских бпла в раменском, россия, киев, вооруженные силы украины, мария захарова, в мире
Атака украинских БПЛА в Раменском, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, В мире
Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева
Россия призвала международные структуры не закрывать глаза на преступления Киева
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом, и давать им оценку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге она перечислила ряд атак на объекты гражданской инфраструктуры в регионах России, а также указала на истязание военнопленных и мирных жителей бойцами ВСУ
.
"Мы призываем международные структуры не закрывать глаза на эти и другие преступления киевского режима, в том числе и в первую очередь террористического характера, и давать им должную оценку, не оставлять их без реакции", - сказала Захарова.
По ее оценке, за такие преступления ответственны в том числе западные хозяева киевского режима, а не только сам Киев.
"Российские правоохранительные фиксируют каждое преступление, и все причастные обязательно ответят по всей строгости закона", - подчеркнула официальный представитель МИД.