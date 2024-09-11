https://ria.ru/20240911/mid-1972096564.html

Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева

Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева - РИА Новости, 11.09.2024

Россия призвала давать должную оценку преступлениям Киева

Россия призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом, и давать им оценку,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:38

2024-09-11T14:38

2024-09-11T14:51

атака украинских бпла в раменском

россия

киев

вооруженные силы украины

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом, и давать им оценку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На брифинге она перечислила ряд атак на объекты гражданской инфраструктуры в регионах России, а также указала на истязание военнопленных и мирных жителей бойцами ВСУ."Мы призываем международные структуры не закрывать глаза на эти и другие преступления киевского режима, в том числе и в первую очередь террористического характера, и давать им должную оценку, не оставлять их без реакции", - сказала Захарова.По ее оценке, за такие преступления ответственны в том числе западные хозяева киевского режима, а не только сам Киев."Российские правоохранительные фиксируют каждое преступление, и все причастные обязательно ответят по всей строгости закона", - подчеркнула официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20240911/peskov-1972067874.html

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атака украинских бпла в раменском, россия, киев, вооруженные силы украины, мария захарова, в мире