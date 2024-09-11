Чеченцы очень патриотично относятся к России, отметила Матвиенко
Матвиенко: чеченцы очень патриотично относятся к своей большой Родине — России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Жители республики Чечня очень любят родную землю, а также очень патриотично относятся к своей большой Родине - России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко в среду находится с рабочей поездкой в Чеченской Республике.
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"Конечно, с первых минут чувствуешь, насколько искренне жители республики любят родную землю, гордятся ей, насколько патриотично они относятся к своей большой Родине – России. Они глубоко чтут и ценят историю, культуру, язык своего народа, уважая при этом традиции всех национальностей и вероисповеданий. Как гласит древняя мудрость, "единство народов – это несокрушимая крепость". В Чечне это действительно так", - сказала политик, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума "Женские инициативы: время действовать", проходящего в Грозном.
Матвиенко отметила, что в том, что республика развивается и движется вперед, личная заслуга ее главы — Рамзана Кадырова. По ее словам, Кадыров не обходит стороной ни один проект и ни одну инициативу: "инспектирует все важные стройки, контролирует работу всех учреждений, добивается, чтобы для жителей республики было доступно самое качественное образование, здравоохранение, социальные услуги".
"Безусловно, сегодняшние успехи появились не в одночасье. Это результат огромной, многолетней работы, начатой первым президентом Чеченской Республики Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. Именно такой – мирной, цветущей, стабильной – он стремился сделать Чеченскую Республику. И благодаря усилиям всего чеченского народа, при постоянной поддержке президента России, который с особой личной заботой и уважением относится к Чеченской Республике, мечта Ахмата-Хаджи Кадырова сегодня воплощается в жизнь", - резюмировала председатель СФ.