https://ria.ru/20240911/matvienko-1972166480.html

Чеченцы очень патриотично относятся к России, отметила Матвиенко

Чеченцы очень патриотично относятся к России, отметила Матвиенко - РИА Новости, 11.09.2024

Чеченцы очень патриотично относятся к России, отметила Матвиенко

Жители республики Чечня очень любят родную землю, а также очень патриотично относятся к своей большой Родине - России, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:26

2024-09-11T19:26

2024-09-11T19:26

общество

россия

грозный

валентина матвиенко

рамзан кадыров

совет федерации рф

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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Жители республики Чечня очень любят родную землю, а также очень патриотично относятся к своей большой Родине - России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко в среду находится с рабочей поездкой в Чеченской Республике. "Конечно, с первых минут чувствуешь, насколько искренне жители республики любят родную землю, гордятся ей, насколько патриотично они относятся к своей большой Родине – России. Они глубоко чтут и ценят историю, культуру, язык своего народа, уважая при этом традиции всех национальностей и вероисповеданий. Как гласит древняя мудрость, "единство народов – это несокрушимая крепость". В Чечне это действительно так", - сказала политик, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума "Женские инициативы: время действовать", проходящего в Грозном. Матвиенко отметила, что в том, что республика развивается и движется вперед, личная заслуга ее главы — Рамзана Кадырова. По ее словам, Кадыров не обходит стороной ни один проект и ни одну инициативу: "инспектирует все важные стройки, контролирует работу всех учреждений, добивается, чтобы для жителей республики было доступно самое качественное образование, здравоохранение, социальные услуги". "Безусловно, сегодняшние успехи появились не в одночасье. Это результат огромной, многолетней работы, начатой первым президентом Чеченской Республики Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. Именно такой – мирной, цветущей, стабильной – он стремился сделать Чеченскую Республику. И благодаря усилиям всего чеченского народа, при постоянной поддержке президента России, который с особой личной заботой и уважением относится к Чеченской Республике, мечта Ахмата-Хаджи Кадырова сегодня воплощается в жизнь", - резюмировала председатель СФ.

https://ria.ru/20240911/matvienko-1972124912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, грозный, валентина матвиенко, рамзан кадыров, совет федерации рф