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Матушкин вручил знак "За заслуги перед Тамбовской областью" педагогу - РИА Новости, 11.09.2024
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Тамбовская область
 
17:58 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/matushkin-1972147731.html
Матушкин вручил знак "За заслуги перед Тамбовской областью" педагогу
Матушкин вручил знак "За заслуги перед Тамбовской областью" педагогу - РИА Новости, 11.09.2024
Матушкин вручил знак "За заслуги перед Тамбовской областью" педагогу
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вручил нагрудный знак "За заслуги перед Тамбовской областью" ветерану педагогического труда, художнику и РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:58
2024-09-11T17:58
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
александр герасимов
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вручил нагрудный знак "За заслуги перед Тамбовской областью" ветерану педагогического труда, художнику и писателю Эдуарду Кушелевскому, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.Творческая встреча с Кушелевским прошла Музее-усадьбе Александра Герасимова в Мичуринске.Этой награды ветеран педагогического труда удостоен за большой вклад в развитие системы образования региона и многолетний добросовестный труд."На становление человека сильно влияют, в первую очередь, родители, а вот на второе место я бы поставил педагогов. Получилось, что нас воспитывала, обучала целая плеяда, на мой взгляд, выдающихся педагогов. Во главе которой был Эдуард Станиславович. Очень яркая личность, очень много сделавший для развития школы, для воспитания ребят, основываясь на индивидуальном подходе. Я всегда брал пример с Эдуарда Станиславовича и его супруги Клавдии Алексеевны и старался быть похожим на моих учителей", - цитирует пресс-служба Матушкина.На мероприятии присутствовали ученики и поклонники творчества Кушелевского. В его адрес прозвучало много добрых слов, гости отметили многогранность его таланта. Затем сам юбиляр рассказал о своем жизненном пути, педагогической и творческой деятельности.Символично, что эта встреча состоялась в Год семьи. В этот день рядом с Кушелевским была его жена. Уже 70 лет супруги Кушелевские являются примером для своих учеников, а также для современной молодежи."Все поздравления и пожелания на встрече были сказаны искренне, от души. И я тоже еще раз сердечно поздравляю Эдуарда Станиславовича и желаю ему и Клавдии Алексеевне крепкого здоровья и долголетия!" - подчеркнул Матушкин.
https://ria.ru/20240906/matushkin-1971011780.html
https://ria.ru/20240905/egorov-1970796576.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), александр герасимов, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Александр Герасимов, Тамбовская областная Дума

Матушкин вручил знак "За заслуги перед Тамбовской областью" педагогу

© Фото : пресс-служба Заксобрания Тамбовской областиПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вручил нагрудный знак "За заслуги перед Тамбовской областью" педагогу
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вручил нагрудный знак За заслуги перед Тамбовской областью педагогу - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : пресс-служба Заксобрания Тамбовской области
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вручил нагрудный знак "За заслуги перед Тамбовской областью" педагогу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин вручил нагрудный знак "За заслуги перед Тамбовской областью" ветерану педагогического труда, художнику и писателю Эдуарду Кушелевскому, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Творческая встреча с Кушелевским прошла Музее-усадьбе Александра Герасимова в Мичуринске.
Этой награды ветеран педагогического труда удостоен за большой вклад в развитие системы образования региона и многолетний добросовестный труд.
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"На становление человека сильно влияют, в первую очередь, родители, а вот на второе место я бы поставил педагогов. Получилось, что нас воспитывала, обучала целая плеяда, на мой взгляд, выдающихся педагогов. Во главе которой был Эдуард Станиславович. Очень яркая личность, очень много сделавший для развития школы, для воспитания ребят, основываясь на индивидуальном подходе. Я всегда брал пример с Эдуарда Станиславовича и его супруги Клавдии Алексеевны и старался быть похожим на моих учителей", - цитирует пресс-служба Матушкина.
На мероприятии присутствовали ученики и поклонники творчества Кушелевского. В его адрес прозвучало много добрых слов, гости отметили многогранность его таланта. Затем сам юбиляр рассказал о своем жизненном пути, педагогической и творческой деятельности.
Символично, что эта встреча состоялась в Год семьи. В этот день рядом с Кушелевским была его жена. Уже 70 лет супруги Кушелевские являются примером для своих учеников, а также для современной молодежи.
"Все поздравления и пожелания на встрече были сказаны искренне, от души. И я тоже еще раз сердечно поздравляю Эдуарда Станиславовича и желаю ему и Клавдии Алексеевне крепкого здоровья и долголетия!" - подчеркнул Матушкин.
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