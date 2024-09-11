Рейтинг@Mail.ru
Гроб с телом Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 11.09.2024 (обновлено: 18:00 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/maslyakov-1972085189.html
Гроб с телом Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище
Гроб с телом Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище - РИА Новости, 11.09.2024
Гроб с телом Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище
Гроб с телом телеведущего Александра Маслякова после завершения прощания отправили на Новодевичье кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:45
2024-09-11T18:00
свердловск
екатеринбург
ссср
александр масляков
игорь кириллов
элина быстрицкая
умер александр масляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972086705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f0684455db26443e40c5fed93b8f13d.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гроб с телом телеведущего Александра Маслякова после завершения прощания отправили на Новодевичье кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. В среду в центре "Планета КВН" прошла церемония прощания с легендарным телеведущим. Его проводили продолжительными аплодисментами. Ранее в окружении телеведущего РИА Новости сообщили, что место захоронения Маслякова на Новодевичьем кладбище будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
свердловск
екатеринбург
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аплодисменты после завершения церемонии прощания с Александром Масляковым
Пришедшие проститься с Александром Масляковым более 10 минут аплодировали телеведущему после завершения церемонии прощания. Ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище.
2024-09-11T13:45
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972086705_87:0:1527:1080_1920x0_80_0_0_3a879d8165f60702c7c02669d799be55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловск, екатеринбург, ссср, александр масляков, игорь кириллов, элина быстрицкая, умер александр масляков, видео
Свердловск, Екатеринбург, СССР, Александр Масляков, Игорь Кириллов, Элина Быстрицкая, Умер Александр Масляков
Гроб с телом Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гроб с телом телеведущего Александра Маслякова после завершения прощания отправили на Новодевичье кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-11T13:45
true
PT1M16S

Гроб с телом Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гроб с телом телеведущего Александра Маслякова после завершения прощания отправили на Новодевичье кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. В среду в центре "Планета КВН" прошла церемония прощания с легендарным телеведущим. Его проводили продолжительными аплодисментами.
Ранее в окружении телеведущего РИА Новости сообщили, что место захоронения Маслякова на Новодевичьем кладбище будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.
Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
 
СвердловскЕкатеринбургСССРАлександр МасляковИгорь КирилловЭлина БыстрицкаяУмер Александр Масляков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала