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Гроб с телом Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище

Гроб с телом Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище - РИА Новости, 11.09.2024

Гроб с телом Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище

Гроб с телом телеведущего Александра Маслякова после завершения прощания отправили на Новодевичье кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:45

2024-09-11T13:45

2024-09-11T18:00

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александр масляков

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элина быстрицкая

умер александр масляков

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гроб с телом телеведущего Александра Маслякова после завершения прощания отправили на Новодевичье кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. В среду в центре "Планета КВН" прошла церемония прощания с легендарным телеведущим. Его проводили продолжительными аплодисментами. Ранее в окружении телеведущего РИА Новости сообщили, что место захоронения Маслякова на Новодевичьем кладбище будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.

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Аплодисменты после завершения церемонии прощания с Александром Масляковым Пришедшие проститься с Александром Масляковым более 10 минут аплодировали телеведущему после завершения церемонии прощания. Ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. 2024-09-11T13:45 true PT1M16S

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свердловск, екатеринбург, ссср, александр масляков, игорь кириллов, элина быстрицкая, умер александр масляков, видео