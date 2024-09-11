https://ria.ru/20240911/makrushin-1972042668.html

Гендиректор РЭО прокомментировал результаты "мусорной" реформы

Гендиректор РЭО прокомментировал результаты "мусорной" реформы - РИА Новости, 11.09.2024

Гендиректор РЭО прокомментировал результаты "мусорной" реформы

По итогам пяти лет "мусорной" реформы в России сортируется 54% твёрдых коммунальных отходов, утилизируется - 13%, сообщил заместитель гендиректора Российского... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:04

2024-09-11T12:04

2024-09-11T12:04

жкх

россия

алексей макрушин

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По итогам пяти лет "мусорной" реформы в России сортируется 54% твёрдых коммунальных отходов, утилизируется - 13%, сообщил заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин. "Если кратко подвести итоги нашей реформы за пять лет, мы на текущий момент имеем 54% сортировки отходов, имеем утилизацию 13%. 261 завод построен в России за этот период", - сказал Макрушин на сессии "Комплексная система обращения с отходами: ход реализации масштабной реформы и взаимодействие ее участников" на международной выставке "ВейстТэк". Он подчеркнул, что пока создана лишь половина всей необходимой для страны инфраструктуры, в ближайшее время будет построено ещё 400 заводов по обращению с ТКО. "С точки зрения сортировки дела идут более-менее хорошо, но в части утилизации мы пока отстаем, и нам, конечно, необходимо развивать и производство по компостированию отходов, и производство твёрдого топлива, переработку, утилизацию тех вторичных ресурсов, которые извлекаются из отходов", - добавил Макрушин. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к концу 2024 года должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20240910/otkhody-1971904335.html

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жкх, россия, алексей макрушин