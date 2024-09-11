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Гендиректор РЭО прокомментировал результаты "мусорной" реформы - РИА Новости, 11.09.2024
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12:04 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/makrushin-1972042668.html
Гендиректор РЭО прокомментировал результаты "мусорной" реформы
Гендиректор РЭО прокомментировал результаты "мусорной" реформы - РИА Новости, 11.09.2024
Гендиректор РЭО прокомментировал результаты "мусорной" реформы
По итогам пяти лет "мусорной" реформы в России сортируется 54% твёрдых коммунальных отходов, утилизируется - 13%, сообщил заместитель гендиректора Российского... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:04
2024-09-11T12:04
жкх
россия
алексей макрушин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По итогам пяти лет "мусорной" реформы в России сортируется 54% твёрдых коммунальных отходов, утилизируется - 13%, сообщил заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин. "Если кратко подвести итоги нашей реформы за пять лет, мы на текущий момент имеем 54% сортировки отходов, имеем утилизацию 13%. 261 завод построен в России за этот период", - сказал Макрушин на сессии "Комплексная система обращения с отходами: ход реализации масштабной реформы и взаимодействие ее участников" на международной выставке "ВейстТэк". Он подчеркнул, что пока создана лишь половина всей необходимой для страны инфраструктуры, в ближайшее время будет построено ещё 400 заводов по обращению с ТКО. "С точки зрения сортировки дела идут более-менее хорошо, но в части утилизации мы пока отстаем, и нам, конечно, необходимо развивать и производство по компостированию отходов, и производство твёрдого топлива, переработку, утилизацию тех вторичных ресурсов, которые извлекаются из отходов", - добавил Макрушин. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к концу 2024 года должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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жкх, россия, алексей макрушин
ЖКХ, Россия, Алексей Макрушин
Гендиректор РЭО прокомментировал результаты "мусорной" реформы

Макрушин: по итогам пяти лет "мусорной" реформы в России сортируется 54% ТКО

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРегиональный оператор по обращению с ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Региональный оператор по обращению с ТКО . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По итогам пяти лет "мусорной" реформы в России сортируется 54% твёрдых коммунальных отходов, утилизируется - 13%, сообщил заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.
"Если кратко подвести итоги нашей реформы за пять лет, мы на текущий момент имеем 54% сортировки отходов, имеем утилизацию 13%. 261 завод построен в России за этот период", - сказал Макрушин на сессии "Комплексная система обращения с отходами: ход реализации масштабной реформы и взаимодействие ее участников" на международной выставке "ВейстТэк".
Он подчеркнул, что пока создана лишь половина всей необходимой для страны инфраструктуры, в ближайшее время будет построено ещё 400 заводов по обращению с ТКО.
"С точки зрения сортировки дела идут более-менее хорошо, но в части утилизации мы пока отстаем, и нам, конечно, необходимо развивать и производство по компостированию отходов, и производство твёрдого топлива, переработку, утилизацию тех вторичных ресурсов, которые извлекаются из отходов", - добавил Макрушин.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к концу 2024 года должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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