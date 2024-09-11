Мадуро после ареста самолета дал нелестную характеристику главе Доминиканы
Мадуро назвал президента Доминиканы бандитом и вором после ареста самолета
© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Николас Мадуро
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 11 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя конфискацию своего самолета в Доминикане властями США, назвал главу этого государства Луиса Абинадера бандитом и вором.
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"Меня оставили без самолета. Это вор, президент Доминиканской республики Абинадер, бандит и вор. Народ Доминиканы в свое время выставит ему счет. Не нужно делать вид "это не я". Я с ним много раз общался, достаточно, лицом к лицу", — заявил Мадуро в ходе заседания правительства, которое транслировалось в социальных сетях.
Телеканал CNN 2 сентября сообщил, что власти США арестовали самолет Мадуро на территории Доминиканы и переправили его во Флориду, посчитав, что его купили якобы в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий".
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Как объяснил глава МИД Доминиканы Роберто Альварес, в мае прокуратура его страны получила запрос о международно-правовом сотрудничестве в удержании и аресте самолета Dassault Falcon 900 в рамках расследования уголовного дела о контрабанде и отмывании средств, которое проводил минюст США. Ни правительство Доминиканы, ни прокуратура не участвовали, по словам Альвареса, в расследовании США, и действовали в соответствии с постановлением суда.
Президент Доминиканы Луис Абинадер после этого подчеркнул на пресс-конференции, что конфискованный самолет не был зарегистрирован как принадлежащий правительству Венесуэлы и "числился за неким Роберто".
Президентский борт стал вторым конфискованным США венесуэльским самолетом — в 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале текущего года решил передать самолет США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.
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