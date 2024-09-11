https://ria.ru/20240911/livan-1972156102.html

ЦАХАЛ сообщил о пусках около 60 снарядов из Ливана

ЦАХАЛ сообщил о пусках около 60 снарядов из Ливана - РИА Новости, 11.09.2024

ЦАХАЛ сообщил о пусках около 60 снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски около 60 снарядов со стороны Ливана по северным районам страны, данных о пострадавших нет, сообщила в среду... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:30

2024-09-11T18:30

2024-09-11T18:30

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски около 60 снарядов со стороны Ливана по северным районам страны, данных о пострадавших нет, сообщила в среду армейская пресс-служба. "После сирен, которые прозвучали в районе Абирим, было зафиксировано около 30 снарядов, запущенных из Ливана по израильской территории и упавших на открытой местности. О пострадавших не сообщалось. Кроме того, после сирен, которые прозвучали в районе Кфар-Сольд, было зафиксировано около 30 снарядов, запущенных с ливанской территории по Израилю и упавших на открытой местности. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении. Израильские силы также нанесли несколько ударов по югу Ливана в ответ на обстрелы севера Израиля, добавили военные. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240911/izrail-1971956965.html

https://ria.ru/20240911/izrail-1972106803.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году