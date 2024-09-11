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ЦАХАЛ сообщил о пусках около 60 снарядов из Ливана - РИА Новости, 11.09.2024
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18:30 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/livan-1972156102.html
ЦАХАЛ сообщил о пусках около 60 снарядов из Ливана
ЦАХАЛ сообщил о пусках около 60 снарядов из Ливана - РИА Новости, 11.09.2024
ЦАХАЛ сообщил о пусках около 60 снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски около 60 снарядов со стороны Ливана по северным районам страны, данных о пострадавших нет, сообщила в среду... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:30
2024-09-11T18:30
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски около 60 снарядов со стороны Ливана по северным районам страны, данных о пострадавших нет, сообщила в среду армейская пресс-служба. "После сирен, которые прозвучали в районе Абирим, было зафиксировано около 30 снарядов, запущенных из Ливана по израильской территории и упавших на открытой местности. О пострадавших не сообщалось. Кроме того, после сирен, которые прозвучали в районе Кфар-Сольд, было зафиксировано около 30 снарядов, запущенных с ливанской территории по Израилю и упавших на открытой местности. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении. Израильские силы также нанесли несколько ударов по югу Ливана в ответ на обстрелы севера Израиля, добавили военные. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240911/izrail-1971956965.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ сообщил о пусках около 60 снарядов из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал запуск около 60 снарядов из Ливана по северу Израиля

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски около 60 снарядов со стороны Ливана по северным районам страны, данных о пострадавших нет, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"После сирен, которые прозвучали в районе Абирим, было зафиксировано около 30 снарядов, запущенных из Ливана по израильской территории и упавших на открытой местности. О пострадавших не сообщалось. Кроме того, после сирен, которые прозвучали в районе Кфар-Сольд, было зафиксировано около 30 снарядов, запущенных с ливанской территории по Израилю и упавших на открытой местности. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.
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Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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