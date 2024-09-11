https://ria.ru/20240911/litva-1972117525.html

Киев утверждает, что получит от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны

Киев утверждает, что получит от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны - РИА Новости, 11.09.2024

Киев утверждает, что получит от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны

Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Литва выделяет Киеву 10 миллионов евро на ракеты-дроны "Паляница". РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:11

2024-09-11T16:11

2024-09-11T16:11

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Литва выделяет Киеву 10 миллионов евро на ракеты-дроны "Паляница". Экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 6 сентября заявил, что Киев рассчитывает получить от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов "Паляница". "Литва предоставляет 10 миллионов евро для финансирования наших дальнобойных возможностей, в частности ракеты-дрона "Паляница", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. Об успешном испытании ракеты-дрона украинского производства под указанным названием заявил 24 августа Владимир Зеленский. В феврале Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года. ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы России. Так, 6 сентября украинские войска выпустили по территории Белгородской области 87 снарядов, в результате чего один человек погиб. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Шестого августа подразделения ВСУ в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970384740.html

https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968262440.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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