Рейтинг@Mail.ru
Киев утверждает, что получит от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/litva-1972117525.html
Киев утверждает, что получит от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны
Киев утверждает, что получит от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны - РИА Новости, 11.09.2024
Киев утверждает, что получит от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны
Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Литва выделяет Киеву 10 миллионов евро на ракеты-дроны "Паляница". РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:11
2024-09-11T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
рустем умеров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948061731_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_d0f0dcbebd9274221cf7c5925f85a512.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Литва выделяет Киеву 10 миллионов евро на ракеты-дроны "Паляница". Экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 6 сентября заявил, что Киев рассчитывает получить от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов "Паляница". "Литва предоставляет 10 миллионов евро для финансирования наших дальнобойных возможностей, в частности ракеты-дрона "Паляница", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. Об успешном испытании ракеты-дрона украинского производства под указанным названием заявил 24 августа Владимир Зеленский. В феврале Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года. ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы России. Так, 6 сентября украинские войска выпустили по территории Белгородской области 87 снарядов, в результате чего один человек погиб. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Шестого августа подразделения ВСУ в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970384740.html
https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968262440.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948061731_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8d8674fa56361da22cec7a84249270c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Киев утверждает, что получит от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны

Умеров: Литва выделяет Киеву 10 миллионов евро на ракеты-дроны "Паляница"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на дрон
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на дрон - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Литва выделяет Киеву 10 миллионов евро на ракеты-дроны "Паляница".
Экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 6 сентября заявил, что Киев рассчитывает получить от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов "Паляница".
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Украина закупает китайские дроны, несмотря на возражения производителя
4 сентября, 02:35
«
"Литва предоставляет 10 миллионов евро для финансирования наших дальнобойных возможностей, в частности ракеты-дрона "Паляница", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины.
Об успешном испытании ракеты-дрона украинского производства под указанным названием заявил 24 августа Владимир Зеленский. В феврале Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года.
ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы России. Так, 6 сентября украинские войска выпустили по территории Белгородской области 87 снарядов, в результате чего один человек погиб. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях.
Шестого августа подразделения ВСУ в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона
24 августа, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинРустем УмеровВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала