https://ria.ru/20240911/lidery-1972168548.html

Названы лидеры рынка НПФ по итогам первых шести месяцев 2024 года

Названы лидеры рынка НПФ по итогам первых шести месяцев 2024 года - РИА Новости, 11.09.2024

Названы лидеры рынка НПФ по итогам первых шести месяцев 2024 года

По данным отчета Банка России по основным показателям деятельности НПФ на 30 июня, первое место занял ВТБ с совокупными активами фонда 1,03 триллиона рублей,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:40

2024-09-11T19:40

2024-09-11T19:40

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. По данным отчета Банка России по основным показателям деятельности НПФ на 30 июня, первое место занял ВТБ с совокупными активами фонда 1,03 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.Согласно данным ЦБ, в топ-5 также вошли АО "НПФ Сбербанка" (с активами фонда 970 миллиардов рублей), АО "Газфонд пенсионные накопления" (769 миллиардов рублей), АО "НПФ Газфонд" (613 миллиардов рублей), АО "НПФ Благосостояние" (571 миллиард рублей)."В мае мы закончили объединение ВТБ Пенсионный фонд и НПФ Открытие, что помогло нам занять ведущие позиции на рынке. Сегодня для нас одним из важных стратегических приоритетов становится новая программа долгосрочных сбережений россиян", – цитирует пресс-служба банка и.о. генерального директора "ВТБ Пенсионный фонд" Андрея Осипова.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сбербанк россии