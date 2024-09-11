Рейтинг@Mail.ru
Названы лидеры рынка НПФ по итогам первых шести месяцев 2024 года - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/lidery-1972168548.html
Названы лидеры рынка НПФ по итогам первых шести месяцев 2024 года
Названы лидеры рынка НПФ по итогам первых шести месяцев 2024 года - РИА Новости, 11.09.2024
Названы лидеры рынка НПФ по итогам первых шести месяцев 2024 года
По данным отчета Банка России по основным показателям деятельности НПФ на 30 июня, первое место занял ВТБ с совокупными активами фонда 1,03 триллиона рублей,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:40
2024-09-11T19:40
экономика
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840835990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a913ad8976adf90187728697f0e54299.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. По данным отчета Банка России по основным показателям деятельности НПФ на 30 июня, первое место занял ВТБ с совокупными активами фонда 1,03 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.Согласно данным ЦБ, в топ-5 также вошли АО "НПФ Сбербанка" (с активами фонда 970 миллиардов рублей), АО "Газфонд пенсионные накопления" (769 миллиардов рублей), АО "НПФ Газфонд" (613 миллиардов рублей), АО "НПФ Благосостояние" (571 миллиард рублей)."В мае мы закончили объединение ВТБ Пенсионный фонд и НПФ Открытие, что помогло нам занять ведущие позиции на рынке. Сегодня для нас одним из важных стратегических приоритетов становится новая программа долгосрочных сбережений россиян", – цитирует пресс-служба банка и.о. генерального директора "ВТБ Пенсионный фонд" Андрея Осипова.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840835990_11:0:1451:1080_1920x0_80_0_0_a907dc9f43ca83b84d16243e4bc07ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии
Экономика, Сбербанк России

Названы лидеры рынка НПФ по итогам первых шести месяцев 2024 года

© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Отделение Социального фонда России
Отделение Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. По данным отчета Банка России по основным показателям деятельности НПФ на 30 июня, первое место занял ВТБ с совокупными активами фонда 1,03 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
Согласно данным ЦБ, в топ-5 также вошли АО "НПФ Сбербанка" (с активами фонда 970 миллиардов рублей), АО "Газфонд пенсионные накопления" (769 миллиардов рублей), АО "НПФ Газфонд" (613 миллиардов рублей), АО "НПФ Благосостояние" (571 миллиард рублей).
"В мае мы закончили объединение ВТБ Пенсионный фонд и НПФ Открытие, что помогло нам занять ведущие позиции на рынке. Сегодня для нас одним из важных стратегических приоритетов становится новая программа долгосрочных сбережений россиян", – цитирует пресс-служба банка и.о. генерального директора "ВТБ Пенсионный фонд" Андрея Осипова.
 
ЭкономикаСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала