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Дети с ультраредким заболеванием АДА-ТКИН получили лекарство - РИА Новости, 11.09.2024
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09:59 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/lekarstvo-1971997454.html
Дети с ультраредким заболеванием АДА-ТКИН получили лекарство
Дети с ультраредким заболеванием АДА-ТКИН получили лекарство - РИА Новости, 11.09.2024
Дети с ультраредким заболеванием АДА-ТКИН получили лекарство
Первые два ребёнка с тяжёлым ультраредким заболеванием АДА-ТКИН получили закупленный фондом "Круг добра" дорогостоящий препарат Элапегадемаза в НМИЦ детской... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:59
2024-09-11T09:59
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первые два ребёнка с тяжёлым ультраредким заболеванием АДА-ТКИН получили закупленный фондом "Круг добра" дорогостоящий препарат Элапегадемаза в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, сообщила пресс-служба центра. "Два пациента НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России с тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью с дефицитом аденозиндезаминазы (АДА-ТКИН) стали первыми в России, кто начал получать закупленный фондом "Круг добра" дорогостоящий препарат Элапегадемаза, не зарегистрированный в России", - говорится в сообщении. Заболевание у двух младенцев удалось выявить благодаря расширенному неонатальному скринингу. Дети стали первыми в России, кто получает данную терапию, уточнили в центре. "АДА-ТКИН – очень редкое генетическое заболевание, которое встречается с частотой 1 на 500 тысяч новорожденных. Недостаток фермента АДА приводит к тому, что у ребенка практически нет иммунитета. Еще недавно эти дети просто погибали. Сейчас фонд "Круг добра" смог закупить лекарство, которое позволяет эту болезнь лечить", – цитирует пресс-служба слова председателя правления Фонда Александра Ткаченко. Генеральный директор центра Рогачева Николай Грачев рассказал, что препарат уже помог младенцам улучшить клиническую и иммунологическую картину и показатели работы иммунитета. Теперь у врачей есть время для того, чтобы подобрать для пациентов полностью совместимого донора для трансплантации костного мозга, которая поможет им выздороветь, пояснил он.
https://ria.ru/20240911/vef-1971987019.html
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общество, россия, александр ткаченко (протоиерей)
Хорошие новости, Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей)
Дети с ультраредким заболеванием АДА-ТКИН получили лекарство

Первые два ребенка с ультраредким заболеванием АДА-ТКИН получили лекарство

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первые два ребёнка с тяжёлым ультраредким заболеванием АДА-ТКИН получили закупленный фондом "Круг добра" дорогостоящий препарат Элапегадемаза в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, сообщила пресс-служба центра.
"Два пациента НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России с тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью с дефицитом аденозиндезаминазы (АДА-ТКИН) стали первыми в России, кто начал получать закупленный фондом "Круг добра" дорогостоящий препарат Элапегадемаза, не зарегистрированный в России", - говорится в сообщении.
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Заболевание у двух младенцев удалось выявить благодаря расширенному неонатальному скринингу. Дети стали первыми в России, кто получает данную терапию, уточнили в центре.
"АДА-ТКИН – очень редкое генетическое заболевание, которое встречается с частотой 1 на 500 тысяч новорожденных. Недостаток фермента АДА приводит к тому, что у ребенка практически нет иммунитета. Еще недавно эти дети просто погибали. Сейчас фонд "Круг добра" смог закупить лекарство, которое позволяет эту болезнь лечить", – цитирует пресс-служба слова председателя правления Фонда Александра Ткаченко.
Генеральный директор центра Рогачева Николай Грачев рассказал, что препарат уже помог младенцам улучшить клиническую и иммунологическую картину и показатели работы иммунитета. Теперь у врачей есть время для того, чтобы подобрать для пациентов полностью совместимого донора для трансплантации костного мозга, которая поможет им выздороветь, пояснил он.
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