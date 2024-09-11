https://ria.ru/20240911/lavrov-1972152863.html
Лавров пригласил главу МИД Ирана посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Ирана посетить Россию - РИА Новости, 11.09.2024
Лавров пригласил главу МИД Ирана посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении с назначением на должность министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи пригласил его посетить Россию, сообщила... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:06
2024-09-11T18:06
2024-09-11T18:06
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении с назначением на должность министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи пригласил его посетить Россию, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Курс на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества по всем приоритетным направлениям был, в частности, подтвержден в поздравительном послании министра иностранных дел России Сергея Лаврова недавно назначенному иранскому коллеге, министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи. Он также получил приглашение посетить нашу страну", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что интенсивные политические контакты между Москвой и Тегераном продолжаются на самых различных уровнях. В начале августа к власти в Иране пришло новое правительство во главе с президентом Масудом Пезешкианом. В кабинет вошли авторы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): вице-президентом стал Мохаммад Джавад Зариф, а главой МИД - Аббас Арагчи. Последний, согласно агентству ISNA, недавно заявил, что СВПД в его текущей форме восстановить невозможно, однако не исключил новых переговоров по сделке, предполагающих изменение некоторых частей соглашения.
https://ria.ru/20240910/iran-1971911512.html
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цены на нефть, россия, иран, москва, сергей лавров, мария захарова, масуд пезешкиан
Цены на нефть, Россия, Иран, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Масуд Пезешкиан
Лавров пригласил главу МИД Ирана посетить Россию
Глава МИД Лавров в поздравлении с назначением пригласил Арагчи посетить Россию