https://ria.ru/20240911/lavrov-1972047919.html

Лавров рассказал о российских инвестициях в энергетический сектор Ирака

Лавров рассказал о российских инвестициях в энергетический сектор Ирака - РИА Новости, 11.09.2024

Лавров рассказал о российских инвестициях в энергетический сектор Ирака

Общий объем инвестиций российских нефтяных компаний в энергетический сектор Ирака превышает 19 миллиардов долларов, с участием российских нефтяных компаний... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:23

2024-09-11T12:23

2024-09-11T13:15

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ирак

экономика

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газпром нефть

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общий объем инвестиций российских нефтяных компаний в энергетический сектор Ирака превышает 19 миллиардов долларов, с участием российских нефтяных компаний реализуются крупные проекты, сообщил глава МИД России Сергей Лавров."Центральным элементом нашей практической кооперации традиционно является нефтегазовая отрасль. При участии ведущих российских нефтяных компаний успешно реализуется ряд крупных проектов, а общий объем российских инвестиций в иракский энергетический сектор превышает 19 миллиардов долларов. Основная доля приходится на "Лукойл", "Газпромнефть" и "Роснефть", - сказал министр на открытии выставки, посвящённой 80-летию установления дипломатических отношений с Ираком.Министр отметил, что Ирак остаётся одним из ведущих торгово-экономических партнёров России в арабском мире, у Москвы и Багдада есть значительный потенциал для дальнейшего продвижения всего комплекса взаимодействия.Он добавил, что Россия оказывает содействие укреплению обороноспособности Ирака. Лавров также выразил уверенность, что отношения между РФ и Ираком будут и далее развиваться.В свою очередь, директор европейского департамента МИД Ирака Бакир Азиз отметил взаимодействие между военными России и Ирака, а также добавил, что в настоящий момент стороны работают над более 25 проектами соглашений и меморандумов о взаимопонимании. По большей части из них, сообщил он, стороны завершили все формальности, скоро документы будут подписаны.

https://ria.ru/20240906/irak-1971153286.html

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россия, ирак, экономика, цены на нефть, сергей лавров, лукойл, газпром нефть, роснефть, москва